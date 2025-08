Lý do 2 cán bộ xã bị khởi tố vẫn tiếp tục làm việc tại địa phương

Trước đó, vào tháng 5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (trước đây) đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông L.H.Q. (sinh năm 1982), Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái; và ông P.V.Ph. (sinh năm 1983), Chủ tịch UBND xã Tam Thái (huyện Phú Ninh trước đây). Hai bị can bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trụ sở HĐND, UBND xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng)

Sau đó, theo chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính, xã Tam Thái được sáp nhập với xã Tam Đàn và thị trấn Phú Thịnh thành xã Chiên Đàn. Tại đơn vị hành chính mới, ông L.H.Q. được bố trí làm chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã, còn ông P.V.Ph. là chuyên viên Văn phòng UBND xã Chiên Đàn.

Việc hai cán bộ bị khởi tố nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại cơ quan công quyền đã gây nhiều thắc mắc trong dư luận địa phương.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo xã Chiên Đàn xác nhận thông tin trên và cho biết: “Sau khi bị khởi tố, hai đồng chí này đã bị đình chỉ tất cả chức vụ, đình chỉ sinh hoạt Đảng theo quy định. Hiện tại, họ chỉ làm chuyên viên bình thường, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý”.

Vị này lý giải, việc bố trí công tác hiện tại vẫn đảm bảo đúng quy định pháp luật: “Khi chưa có bản án có hiệu lực của tòa án, chưa bị kết luận có tội thì vẫn được xem là công dân bình thường. Sau khi có bản án cụ thể, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định”.

NGUYỄN CƯỜNG