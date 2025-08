Quảng Ngãi: Cháu bé 14 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành đã qua đời

Liên quan đến vụ bé trai 14 tháng tuổi L.A.K. bị bảo mẫu bạo hành xảy ra tại Quảng Ngãi, sau 21 ngày điều trị tại Phòng Hồi sức ngoại khoa - Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng, sức khỏe bé ngày một yếu dần.

Khoảng 17 giờ ngày 5-8, dấu hiệu sinh tồn của bé “cạn” dần, bác sĩ đã trấn an, động viên gia đình và bàn giao cho người thân đưa về nhà lo hậu sự.

Hiện, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đang khẩn trương phối hợp cùng gia đình và cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Quyên

Trước đó, ngày 1-8, Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Quyên (sinh năm 1985, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), chủ cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý, để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, sáng 16-7, mẹ của K. đưa con đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý (nơi bà Quyên trực tiếp trông giữ).

Sau bữa ăn sáng, vì bực tức việc cháu quấy khóc nên bà Quyên ném mạnh cháu xuống tấm nệm và đi ra ngoài. Khi thấy cháu K. còn khóc và bò ra đến cửa phòng ngủ thì bà Quyên đi đến dùng hai tay xách cháu lên và ném mạnh xuống tấm nệm một lần nữa. Cháu K. bị rơi xuống mép nệm, phần đầu đập xuống nền nhà gây nôn ói, người tím tái, co giật.

Vì chấn thương quá nặng, cháu bé được chuyển viện ra Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

