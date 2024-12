Khởi tố thêm 6 bị can liên quan vụ án ở Tạp chí Môi trường và Đô thị

Tối 28-12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 6 bị can là cán bộ, phóng viên tại Văn phòng Tây Bắc và Ban Media thuộc Tạp chí Môi trường và Đô thị, về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Đồng Xuân Thụ, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra lệnh tạm giam đối với 5/6 bị can gồm: Phạm Hồng Dương (ở xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) là Trưởng Văn phòng Tây Bắc; Phạm Ngọc Hoàng (ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là Trưởng Ban Media; Nguyễn Văn Bình (ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là phóng viên; Nguyễn Đức Anh (ở phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) là phóng viên; Nguyễn Tiến Dũng (ở xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, Phú Thọ) là phóng viên.

Đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thúy (ở xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) là kế toán.

Đến nay, liên quan vụ án xảy ra tại Tạp chí Môi trường và Đô thị, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 23 bị can là lãnh đạo, phóng viên và nhân viên của tạp chí này về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hiện nay, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

QUỐC LẬP