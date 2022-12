Khởi tố thêm đối tượng trong đường dây tàng trữ hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả

Ngày 29-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố thêm một bị can khi mở rộng điều tra đường dây làm, tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả.