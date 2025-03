Khởi tố tổng giám đốc Công ty Triệu nụ cười về tội lừa đảo

Chiều 6-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Tàng trữ tiền giả"; đồng thời khởi tố một bị can khác về tội "Tàng trữ tiền giả".