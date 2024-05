Không còn rủi ro về hội chứng giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine AstraZeneca

Theo Bộ Y tế, vaccine của AstraZeneca là 1 trong 14 loại vaccine ngừa Covid-19 được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép sử dụng khẩn cấp (WHO vào ngày 15-2-2021, Cơ quan Dược phẩm châu Âu - EMA cấp phép sử dụng có điều kiện trên toàn châu Âu từ ngày 29-1-2021). Vaccine này hiện là một trong những vaccine được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 170 quốc gia đã cấp phép sử dụng khẩn cấp và hơn 2 tỷ liều đã được tiêm chủng toàn cầu.

Vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca đã được chứng minh qua thực tiễn sử dụng rộng rãi rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa các triệu chứng nghiêm trọng và giảm tử vong do Covid-19. Phân tích dữ liệu từ nhiều nghiên cứu và theo dõi sau tiêm chủng chỉ ra rằng vaccine này an toàn và hiệu quả cho mọi nhóm tuổi. Các thử nghiệm toàn cầu đã ghi nhận hiệu quả của vaccine chống lại SARS-CoV-2 có triệu chứng là 74%, và không có trường hợp bệnh nặng hoặc nguy kịch nào được báo cáo trong số những người đã tiêm chủng.

WHO khuyến cáo rằng sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca là an toàn và hiệu quả cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên. Đối với tác dụng phụ hiếm gặp như: huyết khối kèm Hội chứng giảm tiểu cầu (TTS) số liệu từ Anh và châu Âu cho thấy, nguy cơ xuất hiện TTS ước tính là 1/100.000 người lớn được tiêm và xảy ra trong khoảng từ 3-21 ngày và có một số ít trường hợp xảy ra sau 42 ngày tiêm vaccine.

Vaccine Covid-19 góp phần ngăn chặn được dịch Covid-19

Nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ huyết khối giảm tiểu cầu sau tiêm vaccine là thấp hơn nhiều so với tỷ lệ mắc phải hội chứng này sau khi mắc Covid-19. Bên cạnh đó, cục máu đông có thể xuất phát từ việc mắc Covid-19, thậm chí xảy ra đến tận 6 tháng sau khi mắc Covid-19. Với tỷ lệ rất hiếm gặp của huyết khối kèm giảm tiểu cầu, WHO và EMA đều khẳng định lợi ích của việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca trong việc bảo vệ chống lại Covid-19 vượt xa so với rủi ro.

Đối với việc sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca tại Việt Nam, Bộ Y tế nêu rõ, loại vaccine này đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng có điều kiện từ ngày 1-2-2021 để đáp ứng nhu cầu cấp bách chống dịch Covid-19. Đây là loại vaccine Covid-19 đầu tiên được Việt Nam nhập khẩu và triển khai tiêm chủng. Quá trình tiêm chủng diễn ra theo quy trình nghiêm ngặt do Bộ Y tế xây dựng và liên tục cập nhật để đảm bảo an toàn, hiệu quả, bao gồm các hướng dẫn chi tiết về khám sàng lọc trước tiêm, tổ chức buổi tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm. Các tiêu chuẩn chỉ định đối tượng tiêm và các mũi tiêm cũng được cập nhật liên tục theo khuyến cáo của WHO và kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển.

Tính đến nay, Việt Nam đã triển khai tiêm hơn 266 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho người dân từ 5 tuổi trở lên, trong đó có 70 triệu liều vaccine của AstraZeneca đã được sử dụng cho các mũi tiêm đầu tiên và các mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Nhờ chiến dịch tiêm chủng rộng rãi và đạt tỷ lệ cao, vaccine của AstraZeneca cùng các loại vaccine ngừa Covid-19 khác đã giúp Việt Nam kiểm soát hiệu quả đại dịch, giảm thiểu đáng kể tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do Covid-19, góp phần đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Bộ Y tế khuyến cáo, huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu (TTS) liên quan đến vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca là tác dụng phụ rất hiếm gặp và thường chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn sau tiêm.

Kể từ tháng 7-2023, Việt Nam đã sử dụng hết loại vaccine này, nên hiện tại không còn rủi ro về hội chứng giảm tiểu cầu (TTS) sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca. Do vậy, đối với những người đã tiêm vaccine này, không cần thực hiện xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu do không còn nguy cơ gây huyết khối và giảm tiểu cầu ở những người đã tiêm vaccine của AstraZeneca từ gần 1 năm trước. “Người dân cần liên tục cập nhật thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và chính thức để có cái nhìn đầy đủ hơn về các biện pháp phòng chống dịch và hiểu rõ lợi ích của việc tiêm chủng”, Bộ Y tế nhấn mạnh.

MINH KHANG