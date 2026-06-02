Không để gian lận bằng thiết bị công nghệ cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân lưu ý tránh trường hợp gian lận trong thi cử, nhất là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 2-6, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Lê Quân làm trưởng đoàn làm việc với Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT TP Cần Thơ năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TP Cần Thơ có tổng số 34.679 thí sinh. Trong đó, thí sinh giáo dục phổ thông hơn 29.400; giáo dục thường xuyên 2.950; thí sinh tự do chưa tốt nghiệp 63; thí sinh tự do đã tốt nghiệp 2.238.

TP Cần Thơ tổ chức tổng cộng 80 điểm thi chính thức (tại 59 xã, phường), với 1.515 phòng thi, 33 phòng chờ và 80 điểm thi dự phòng. Để phục vụ kỳ thi, TP Cần Thơ dự kiến huy động trên 5.000 giám thị, cán bộ quản lý, lực lượng công an, y tế, bảo vệ phục vụ kỳ thi.

Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết, 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác thi và kiểm tra kỳ thi sẽ được tập huấn; việc vận chuyển đề thi được chia thành 12 tuyến, do lực lượng công an tham gia áp tải bằng xe chuyên dụng; các điểm thi sẽ bàn giao bài thi bằng phương tiện xe ô tô do UBND xã, phường bố trí; có 2 khu vực chấm bài thi (tự luận và trắc nghiệm) trong cùng một trường THPT và được đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, có công an bảo vệ liên tục 24/24…

Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT làm việc tại TP Cần Thơ

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên các ngành chức năng của thành phố cam kết sẽ vào cuộc quyết liệt, đảm bảo tổ chức, phân công rõ người, rõ việc. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo thi TP Cần Thơ dứt khoát không để xảy ra sai sót, gian lận, bị động trong các tình huống phát sinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân đánh giá cao công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Ban chỉ đạo thi TP Cần Thơ, đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo thi thành phố quan tâm công tác tuyên truyền về kỳ thi để tạo sự đồng thuận, đồng hành từ xã hội, phụ huynh; đảm bảo các thông tin, quy định liên quan đến kỳ thi đều được các thí sinh nắm vững.

Thứ trưởng Lê Quân đặc biệt lưu ý tránh trường hợp gian lận trong thi cử, nhất là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao. Do đó, Ban chỉ đạo thi TP Cần Thơ cần triển khai kiểm soát chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn kỳ thi.

TUẤN QUANG