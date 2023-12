Không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TPHCM (Ban Chỉ đạo 138/TP) vừa có văn bản chỉ đạo về phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố.

Công an TPHCM ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán

Ban Chỉ đạo 138/TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp với Công an TPHCM thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Bộ Tư lệnh TPHCM có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và thành phố. Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp lực lượng công an và các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm. Cùng đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Ban Chỉ đạo 138 quận, huyện và TP Thủ Đức có trách nhiệm chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, xã, phường, thị trấn phối hợp lực lượng công an thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong đó, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với số người thất nghiệp, mất việc làm; phát hiện, giải quyết từ sớm, ngay từ đầu các mâu thuẫn, xung đột xã hội, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự…

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, nhất là giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn; quản lý đối tượng tâm thần, “ngáo đá”, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Quản lý, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tù tha trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 138 các địa phương chỉ đạo triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn (nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, phương tiện vận chuyển quá tải...); triển khai thực hiện các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng.

NGÔ BÌNH