Cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh xã hội

Sáng 15-12, Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, năm 2023, trong bối cảnh kinh tế - xã hội nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cơ quan chức năng và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM cơ bản được đảm bảo.

Lãnh đạo TPHCM tại buổi lễ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lãnh đạo Công an TPHCM tại buổi lễ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đặc biệt, vai trò của Ban chỉ đạo 138 các cấp được nâng cao rõ rệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức các cấp, ngành, đoàn thể trong phối hợp đấu tranh phòng, chống các tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm "đường phố”, “tín dụng đen”.

Trong 11 tháng, số vụ phạm tội về trật tự xã hội kéo giảm gần 3% so với tháng liền kề, đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Tỷ lệ khám phá các vụ án từ nghiêm trọng trở lên đạt trên 90%; khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM theo dõi được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh, chặt chẽ, đúng người, đúng tội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng chí Ngô Minh Châu đề nghị, Công an TPHCM tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa tổ chức có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt tội phạm "đường phố”, “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với đó, phát hiện, giải quyết từ sớm, ngay từ đầu mâu thuẫn, xung đột xã hội liên quan đất đai, môi trường… không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng về ANTT.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu công an thực hiện nghiêm túc, hiệu quả biện pháp xử lý hành chính; quản lý đối tượng tâm thần, “ngáo đá”, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu yêu cầu Công an TPHCM phải tấn công với tội phạm "đường phố”, “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Công an TPHCM cần tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các vi phạm - nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp thu ý kiến, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM đề nghị, công an các đơn vị, địa phương tập trung tăng cường quản lý về ANTT; làm tốt tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đơn vị tại buổi ra quân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cùng với đó, tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm xâm phạm sở hữu, lừa đảo, cờ bạc, mại dâm, sản xuất, mua bán tàng trữ vũ khí; phối hợp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia...

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM thay mặt cán bộ chiến sĩ của Công an TPHCM, cam kết và quyết tâm trấn áp tội phạm. “Phòng PC02 sẽ phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ”, Trung tá Nguyễn Thành Hưng khẳng định.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng PC02, Công an TPHCM cam kết và quyết tâm trấn áp tội phạm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lãnh đạo TPHCM, Công an TPHCM tặng hoa, động viên các đơn vị tại buổi ra quân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG .

Các đơn vị ra quân sau buổi lễ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Công an TP Thủ Đức cũng ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm ANTT Tết. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trong sáng cùng ngày, công an các địa phương cũng ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Giáp Thìn 2024.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức phát biểu chỉ đạo. Ảnh: CHÍ THẠCH



Tại TP Thủ Đức, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức dự báo, cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Trưởng Công an TP Thủ Đức yêu cầu, lực lượng phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội. Trọng tâm là trấn áp mạnh mẽ tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, giật, trộm cắp tài sản); đẩy mạnh tấn công tội phạm liên quan “tín dụng đen”, cờ bạc...

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an TP Thủ Đức động viên cán bộ chiến sĩ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Cùng với đó, triệt phá tổ chức, đường dây hoạt động mua bán hàng cấm, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, cung cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán; quyết liệt đấu tranh xử lý, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm nghi vấn tàng trữ, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Củ Chi cũng tổ chức ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền động viên lực lượng công an tham gia lễ ra quân trấn áp tội phạm trên địa bàn huyện

Động viên cán bộ, chiến sĩ tại buổi ra quân, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền đề nghị, lực lượng công an huyện chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể huyện, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng chống tội phạm. Qua đó, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian thực hiện cao điểm, không để diễn biến phức tạp trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

CHÍ THẠCH - NGÔ BÌNH