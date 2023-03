Không để xảy ra án oan, giảm tối đa tình trạng án sai

Theo báo cáo của TAND tối cao, số lượng các vụ án, vụ việc tòa án các cấp giải quyết thời gian qua tăng bình quân 6%/năm với tính chất ngày càng phức tạp, nhưng chất lượng xét xử và giải quyết các vụ án, vụ việc có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ các bản án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan được hạn chế ở mức thấp, dưới 1,5%. Riêng năm 2022, số lượng các loại vụ việc thụ lý tăng hơn 29.900 vụ so với năm 2021 và đã giải quyết gần 89%. Trung bình hàng năm, TAND tối cao và TAND cấp cao phải giải quyết gần 15.000 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, nhưng có sự chuyển biến tích cực. Đến nay, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đã thông qua, ban hành 63 án lệ và đã có 1.437 bản án, quyết định của các tòa án viện dẫn, áp dụng án lệ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả cụ thể của ngành Tòa án thời gian qua; đồng thời đề nghị cấp ủy và lãnh đạo TAND các cấp tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 27-NQ/TW (ngày 9-11-2022) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch nước lưu ý, TAND tối cao cần coi trọng nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, bảo đảm nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, kịp thời, nhất là những vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của TAND các cấp, đảm bảo đúng pháp luật, chặt chẽ, rõ ràng, khả thi; chú trọng việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có, nhất là tài sản của Nhà nước...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu TAND tối cao tập trung nghiên cứu để có giải pháp khắc phục bằng được các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, nhất là tình trạng thẩm phán nể nang, ngại va chạm khi giải quyết các vụ án hành chính. Mỗi phán quyết, quyết định của tòa án liên quan đến sinh mệnh chính trị và thậm chí là sinh mạng con người, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, vì thế không được để xảy ra oan, giảm tối đa tình trạng sai; phải góp phần giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, tạo môi trường xã hội, môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ.