Kịch mới Hé-lô ông Thần!

Câu chuyện mang tính huyền ảo khi giữa cuộc sống hiện đại xuất hiện một ông Thần (diễn viên Đại Nghĩa), người giữ nhiệm vụ kết thúc cuộc sống con người ở trần gian. Ông đã hòa nhập vào cuộc sống xã hội để cảm nhận chân thật những cung bậc tình cảm sâu sắc của con người cùng những nghịch cảnh ngang trái đậm chất đời.

Nơi trần thế, Thần cảm nhận rất rõ sự thật thà, chân chất, hiền lành, chịu khó làm việc, mong muốn được cống hiến tuổi xuân và tài năng để giúp đời, giúp người của Khánh Duy (Đình Toàn), sự yếu đuối, lối sống lầm lạc và niềm khát khao tìm được hạnh phúc đôi lứa của Diễm (NSƯT Mỹ Duyên), sự biếng nhác, chỉ thích hưởng thụ của Khánh Hoàng (Hòa Hiệp), cùng những mặt trái tồn tại của đời sống xã hội như: tính ích kỷ, một bộ phận giới trẻ sống buông thả, tư duy trục lợi trong tình yêu, sự yêu chiều dung túng của người làm cha mẹ khiến con cái hư hỏng…

Hòa nhập vào đời sống người trần gian, Thần đã chứng kiến thời gian sống ngắn ngủi của người tốt, trong khi người xấu lại phí phạm cuộc sống của mình; những sóng gió, những ngang trái trong tình yêu đôi lứa; sự nỗ lực vượt qua nghịch cảnh bằng tinh thần mạnh mẽ, kiên định của những con người hiền lành; sự bao dung, vị tha của tình mẫu tử; thói tham lam và lòng đố kỵ của những kẻ nhiều tham vọng… Từ những điều tai nghe, mắt thấy, cảm nhận được, ông Thần đã khóc.

Từ đó, ông muốn cãi mệnh trời, muốn giúp người tốt có thêm thời gian sống để làm nhiều việc tốt giúp ích cho đời, cho người, đồng thời ông muốn trừng trị kẻ xấu, chỉ hướng đi đúng cho những tâm hồn lầm lạc…

Nhưng, cãi mệnh trời là làm sai luật. Thần phải theo thiên binh về trời chịu tội. Còn nơi trần gian, liệu những kỳ tích có xuất hiện, là do luật nhân quả hay do phép thuật biến hóa của Thần can thiệp? Người tốt như Khánh Duy có thể nào vượt qua được căn bệnh nguy hiểm, Khánh Hoàng có đạt được tham vọng tình tiền, sự nghiệp, hay Diễm và Linh có tìm được tình yêu đích thực cho cuộc đời mình?

Trên sân khấu, những màn diễn nhiều mảng miếng, lúc vui nhộn, thú vị, lúc sâu lắng, rung động vì những cung bậc tình cảm, những vui buồn của một đời người được các diễn viên cùng nhau trình diễn ăn ý, đã giúp khán giả cảm nhận được đâu đó xung quanh mình, đã, đang và từng thấy, nghe được những câu chuyện tương tự, gần gũi và quen thuộc, khiến phải lắng lại để suy ngẫm.

Ngoài ra, kết thúc câu chuyện mang đậm chất nhân văn, hướng tới điều tốt đẹp, sẽ giúp người xem ý thức hơn về các giá trị quý giá của cuộc sống hiện có, mà đôi khi, vì những tất bật lo toan cuộc đời mà con người tạm quên, xem nhẹ, chưa biết trân trọng.

Sau suất diễn đầu tiên tháng 12-2023, vở kịch sẽ tiếp tục sáng đèn phục vụ khán giả vào tối 10-12 và vào dịp Tết Dương lịch 1-1-2024.