Kiểm tra ma túy ngẫu nhiên với người dân ở chợ đầu mối Bình Điền

Khuya 8-10, Trạm CSGT Tân Túc thuộc phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cùng Đội CSGT-TT Công an quận 8; Đội CSGT-TT Công an huyện Bình Chánh; lực lượng trật tự đô thị… tổ chức ra quân kiểm tra các phương tiện ra vào chợ đầu mối Bình Điền.

Theo công an, khu vực chợ đầu mối Bình Điền là ranh giới địa lý hành chính giữa huyện Bình Chánh và quận 8. Nơi đây cũng là nơi giao thương buôn bán của hàng ngàn người dân mỗi ngày. Do vậy, tình hình an ninh trật tự xã hội và giao thông rất phức tạp.

Việc ra quân nhằm xử lý triệt để các xe lôi, xe ba, bốn bánh tự chế không đảm bảo an toàn kỹ thuật, kết hợp với kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, vận tải hàng hóa... Trong vài giờ, các đơn vị đã tổng kiểm tra, kiểm soát 530 phương tiện, lập 20 biên bản; tạm giữ 12 xe máy, 3 xe lôi, 1 xe ba bánh tự chế.

Trong số đó có 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn test ma túy ngẫu nhiên 19 trường hợp đều có kết quả âm tính.

