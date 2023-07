Kiên Giang: 7 tháng, triệt phá 11 băng nhóm tội phạm

Ngày 22-7, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an các cấp phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai, thực hiện có hiệu quả 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện trên địa bàn tỉnh.