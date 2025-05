Kiên Giang: Bắt 3 đối tượng liên quan vụ tranh chấp ngư trường, giết người

Ngày 10-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ án giết người và hủy hoại tài sản xảy ra trên vùng biển huyện An Minh.