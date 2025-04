Kiên Giang: Bắt tạm giam người chồng sát hại vợ trước ngày ra tòa ly hôn

Ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Nhơn (sinh năm 1980, ngụ xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về tội giết người. Nạn nhân là chị N.T.K.H, vợ của bị can.