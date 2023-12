Kiên Giang: Đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo đủ cát thi công các công trình trọng điểm

Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp



Ngày 26-12, kỳ họp thứ 20 (kỳ họp cuối năm 2023) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp.

Tại phiên chất vấn, đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang cho hay, năm 2023 tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tăng 169 vụ, tỷ lệ tăng là 22,8%; tội phạm về ma túy nhiều hơn 17 vụ. Một số tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, đánh bạc đều tăng, diễn biến phức tạp, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Từ đó, đề nghị lãnh đạo ngành công an tỉnh Kiên Giang cho biết nguyên nhân, giải pháp kéo giảm tội phạm.

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, tội phạm trộm cắp, cờ bạc, cố ý gây thương tích vẫn chiếm tỷ lệ cao. Năm 2023, Công an tỉnh Kiên Giang tập trung đấu tranh mạnh, quyết liệt với các băng nhóm tội phạm; đã triệt phá, làm tan rã 15 băng nhóm với 127 đối tượng; mở rộng, điều tra, làm rõ nhiều vụ án.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh phòng, chống tội phạm; mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, tội phạm cờ bạc… Theo Đại tá Nguyễn Văn Hận, đấu tranh mạnh mẽ thì sẽ phát hiện, xử lý tội phạm nhiều hơn. Ngoài ra, do một số công an địa phương, chính quyền cơ sở còn sơ hở trong phòng ngừa tội phạm, làm cho tội phạm trật tự xã hội tăng.

Đại tá Nguyễn Văn Hận trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp



Về giải pháp, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị tiếp tục quán triệt, tham mưu thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Công an và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh và trên địa bàn Phú Quốc. Tham mưu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, nhất là địa bàn phức tạp. Mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cũng tại phiên chất vấn, các đại biểu đề nghị ngành giao thông vận tải tìm giải pháp khắc phục tình trạng thiếu cát cho các công trình trọng điểm của tỉnh.

Theo Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Kiên Giang Lê Việt Bắc, tại tỉnh có 2 dự án trọng điểm về giao thông cần khoảng 1,2 triệu m3, đó là dự án đường 3-2 qua địa bàn TP Rạch Giá, huyện Châu Thành (khoảng 300.000m3) và Dự án đường ven biển Hòn Đất-Kiên Lương (khoảng 900.000m3). Nguồn cung này phụ thuộc hoàn toàn vào các tỉnh lân cận. Mặc dù từ đầu tháng 12 đến nay, các doanh nghiệp cung ứng cát cho riêng 2 dự án này bình quân 2.000m3/ngày, tuy nhiên chưa đáp ứng được bao nhiêu so với nhu cầu.

Do thiếu cát san lấp, một công trình trọng điểm tại Kiên Giang bị chậm tiến độ



Theo ông Bắc, thời gian tới, Sở GT-VT tỉnh tiếp tục đàm phán với các đơn vị đang cung ứng cát cho địa phương nâng số lượng cung ứng. Giải pháp thứ 2 là đa dạng hóa các nguồn cung, như đàm phán với các nhà cung ứng khác, trên địa bàn khác và có thể tham mưu cho cấp có thẩm quyền đàm phán nhập cát từ Campuchia. Hiện nay, Bộ GT-VT đang thí điểm thực hiện san lấp mặt bằng đối với công trình giao thông bằng cát biển, dự kiến công bố kết quả và ban hành quy chuẩn kỹ thuật trong quý 1-2024.

Ngoài ra, Sở GT-VT sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tổ chức khảo sát đánh giá trữ lượng, tiêu chuẩn cát phù hợp trên địa bàn tỉnh để khai thác, cung ứng cho các công trình trên địa bàn…

