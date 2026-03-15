Kiều bào và cộng đồng quốc tế: Kỳ vọng đột phá thể chế nhiệm kỳ mới

Sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại được giới quan sát quốc tế, các nhà đầu tư và cộng đồng kiều bào dành sự quan tâm đặc biệt.

Cộng đồng người Việt ở Canada dự tiệc mừng Xuân Bính Ngọ do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada tổ chức

Kiến tạo Quốc hội số

Dưới góc nhìn của giới chuyên gia quốc tế, nhà nghiên cứu lịch sử và quốc phòng Đông Nam Á Enzo Sim Hong Jun (Malaysia) cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao, nhiệm vụ của Quốc hội khóa XVI là cực kỳ quan trọng để bảo đảm nền tảng pháp luật và hội nhập quốc tế. Ông Enzo Sim Hong Jun khẳng định, ngoại giao nghị viện chính là công cụ chiến lược, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, việc kiến tạo Quốc hội số với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng dữ liệu chuyên dụng được xem là bước đi chiến lược, tăng cường tính minh bạch và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cử tri.

Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Việt Nam, Giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á của Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, nhấn mạnh việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sớm hơn thông lệ là bước đi quan trọng trong cải cách hệ thống chính trị của Việt Nam.

Đề cao vai trò kiến tạo của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới, Giáo sư Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore), cho rằng Quốc hội Việt Nam cần phát huy mạnh mẽ hơn trong việc phát hiện và định hướng các vấn đề chiến lược, hỗ trợ hệ thống hành pháp tháo gỡ các rào cản chính sách và thúc đẩy các diễn đàn trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao nhận thức và đồng thuận xã hội đối với các chủ trương lớn. Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam cũng cần tăng cường cơ chế tham vấn và điều trần chính sách trước khi ban hành các quyết định quan trọng có tác động lớn đến doanh nghiệp và xã hội.

Ở góc độ kinh tế và tài chính, bà Christine Le, Tổng Giám đốc Công ty Eastern Horizon Wealth Management, Chủ tịch Hiệp hội Tài chính và Đầu tư Việt Nam tại Vương quốc Anh, nhấn mạnh vai trò quyết định của Quốc hội trong việc thiết lập khuôn khổ tài khóa. Theo bà Le, trong bối cảnh lạm phát và rủi ro địa chính trị toàn cầu, kỷ luật ngân sách và tính dự báo cao của hệ thống pháp luật Việt Nam là “thỏi nam châm” thu hút nhà đầu tư.

Thêm diễn đàn để lắng nghe ý kiến của kiều bào

Đối với hàng triệu người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, cuộc bầu cử khóa mới là sự kiện khơi dậy niềm tự hào và khát vọng cống hiến. Bà Đỗ Thị Minh Phương, Tổng thư ký Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, chia sẻ, cộng đồng kiều bào ghi nhận sự quan tâm sâu sắc của Quốc hội thông qua các chính sách về quốc tịch, đầu tư và bảo hộ công dân. Việc chọn ra các ứng cử viên có tâm huyết và năng lực chuyên môn cao sẽ giúp cơ quan dân cử nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành các chính sách kịp thời để thích ứng với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tại Canada, buổi tọa đàm do Hội đồng Văn hóa và Giáo dục Canada - Việt Nam (CVCEC) tổ chức đã trở thành diễn đàn để kiều bào và trí thức bày tỏ kỳ vọng Quốc hội và HĐND khóa mới sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách về thể chế, tạo môi trường minh bạch và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Bà Phan Thị Quỳnh Trang, người sáng lập CVCEC, cho rằng ở góc độ đối ngoại, hoạt động ngoại giao nghị viện và việc mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia cũng góp phần khẳng định vai trò, cũng như uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Phạm Dung, quản lý Học viện Bold Em, kỳ vọng Quốc hội có thể tạo thêm các cơ chế tham vấn hoặc các diễn đàn để lắng nghe ý kiến của kiều bào trong các lĩnh vực như giáo dục, khoa học, công nghệ và kinh tế. Điều này không chỉ giúp kết nối cộng đồng người Việt trên toàn thế giới mà còn tận dụng được nguồn tri thức và kinh nghiệm quốc tế cho sự phát triển của đất nước.

TTXVN