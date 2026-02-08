Đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng Việt Nam hòa bình, thịnh vượng

Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi đồng bào trong nước cũng như ở nước ngoài tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng đem trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tối 8-2, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam - Hòa bình, thịnh vượng”. Dự chương trình có Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân dự chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong không khí náo nức chào đón mùa xuân mới và niềm vui đoàn viên của Tết Bính Ngọ, thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước gửi tới toàn thể đồng bào trong nước và nước ngoài cùng các vị khách quý những tình cảm nồng ấm, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước chúc tết đồng bào trong, ngoài nước, tối 8-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước nêu rõ, trong năm 2025, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào và tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn. Trong quá trình đó, luôn có sự hiện diện, đóng góp và đồng hành của đồng bào ta ở nước ngoài.

Hình ảnh khối diễu hành của đồng bào lần đầu tiên xuất hiện tham gia lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9 là minh chứng sinh động của tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi các kiều bào. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu dự chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước nhấn mạnh, bước sang năm 2026, toàn đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030.

Khẳng định Vận hội lớn - Khát vọng lớn - Trách nhiệm lớn đang đặt lên vai mỗi người con đất Việt Nam, Chủ tịch nước kêu gọi đồng bào trong nước cũng như ở nước ngoài tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng đem trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là những viên gạch quý xây dựng Việt Nam hòa bình, thịnh vượng.

Chủ tịch nước đánh trống khai hội mùa Xuân năm 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

BÍCH QUYÊN