Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng, nhiệt liệt chào mừng Đoàn kiều bào tiêu biểu từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ về dự chương trình Xuân Quê hương 2026, đồng thời gửi lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài.

Chia sẻ những thành tựu lớn của đất nước trong thời gian qua, Tổng Bí thư khẳng định đó là minh chứng sinh động cho sức mạnh của “ý Đảng, lòng dân”, cho sự kết gắn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng, đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy và ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ...

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn luôn nhất quán quan điểm "dân là gốc", là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực của phát triển; trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tổng Bí thư cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều ý kiến tâm huyết của bà con đã được lắng nghe, tiếp thu trong quá trình hoạch định, hoàn thiện các chính sách của đất nước, đặc biệt là các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, mà mới đây nhất là những điều chỉnh trong Luật Quốc tịch, ngày càng đáp ứng nguyện vọng của bà con.

Nhân dịp đầu năm mới, Tổng Bí thư mong muốn, bà con ta ở nước ngoài tiếp tục chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đoàn kết xây dựng cộng đồng vững mạnh; luôn tích cực gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước…

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu kiều bào, chiều 8-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư kêu gọi, toàn thể đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ được nền tảng vững chắc cho ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa, nhất là trên những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con, giúp đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển tại nước sở tại.

Nhân dịp tết đến, xuân về, với tình cảm chân thành nhất, Tổng Bí thư chúc bà con cùng gia đình và toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công; chúc cho tình cảm gắn bó giữa đồng bào trong và ngoài nước ngày càng bền chặt, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

>>> Một số hình ảnh tại buổi họp mặt:

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi các đại biểu kiều bào. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu kiều bào, chiều 8-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

BÍCH QUYÊN