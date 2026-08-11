Ngân hàng giảm lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1 điểm %/năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn, một số ngân hàng thương mại vào cuộc thực hiện.

NCB giảm 0,5%/năm lãi suất toàn bộ gói vay từ hôm nay, 11-8. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Cụ thể, trong hôm nay 11-8, Ngân hàng Quốc dân (NCB) cho biết giảm 0,5%/năm lãi suất toàn bộ gói vay dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Với khách hàng cá nhân, lãi suất sau điều chỉnh từ 8,49%/năm, áp dụng cho nhu cầu như cầm cố, sản xuất - kinh doanh, mua nhà riêng lẻ và tiêu dùng có tài sản bảo đảm.

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, NCB giảm 0,5%/năm ở tất cả kỳ hạn, lãi suất ngắn hạn từ 10%/năm trong 3 tháng đầu. Ngân hàng ưu tiên vốn cho các dự án xanh, kinh tế số, doanh nghiệp xây lắp, cung ứng vật liệu xây dựng và doanh nghiệp tham gia chuỗi công trình trọng điểm quốc gia.

Với doanh nghiệp lớn vận hành theo chuỗi, hệ sinh thái, NCB cũng giảm 0,5%/năm, lãi suất thấp nhất từ 10,45%/năm, hướng đến các dự án hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là công trình trọng điểm quốc gia.

Agribank cũng triển khai gói tín dụng 70.000 tỷ đồng từ nay đến năm 2028, với lãi suất thấp hơn 1-2 điểm %/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Đối tượng vay gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến - chế tạo, dự án thuộc danh mục phân loại xanh.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay, có 4 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia gói tín dụng ưu đãi với quy mô dự kiến khoảng 210.000 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn mặt bằng hiện tại.

Việc các ngân hàng triển khai các gói tín dụng ưu đãi được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, chủ động nguồn lực tài chính, duy trì và mở rộng sản xuất - kinh doanh, góp phần khơi thông dòng vốn vào các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng.

Tin liên quan Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Phấn đấu giảm thực chất lãi suất cho vay

NHUNG NGUYỄN