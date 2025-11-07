Ký kết Quy chế phối hợp giữa NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Chiều 7-11, tại TPHCM, NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường ĐH Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp về tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS-TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS-TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản… cùng các đồng chí là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân.

PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, giới thiệu đến các đại biểu một số ấn phẩm do NXB ấn hành. Ảnh: QUỲNH YÊN

PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Thiếu tướng, PGS-TS Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân chủ trì hội nghị.

Đại diện NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân cùng ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: QUỲNH YÊN

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân là bước đi quan trọng, tạo cơ sở, động lực để phát huy thế mạnh của mỗi bên, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị và Quy chế phối hợp số 05/QCPH, ngày 26-10-2023 thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội giữa NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Công an.

PGS-TS Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỲNH YÊN

PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỲNH YÊN

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan, Quy chế phối hợp công tác giữa NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân gồm sáu nội dung chủ yếu:

- Phối hợp nghiên cứu khoa học, hội thảo, tọa đàm để đề xuất các chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

- Phối hợp thẩm định, biên soạn, xuất bản, phát hành sách, tài liệu tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, quảng bá các ấn phẩm xuất bản của Bộ Công an, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân và NXB Chính trị quốc gia Sự thật; lan tỏa, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ an ninh, trật tự.

- Phối hợp tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; định hướng tư tưởng, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao trình độ, nhận thức chính trị của nhân dân; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

- Phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên và học viên.

- Phối hợp trong chuyển giao, ứng dụng kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, tặng sách cho nhà trường. Ảnh: QUỲNH YÊN

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, tặng sách cho nhà trường. Ảnh: QUỲNH YÊN

Thượng tướng, PGS-TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, tặng sách cho nhà trường. Ảnh: QUỲNH YÊN

PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, tặng sách điện tử và một số ấn phẩm mới xuất bản cho Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. Ảnh: QUỲNH YÊN

Tại Hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng sách cho Trường ĐH Cảnh sát nhân dân; NXB Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân Tủ sách điện tử “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng một số ấn phẩm tiêu biểu của NXB.

QUỲNH YÊN