Sáng 22-7, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh), Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (1960 – 2025).

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố...

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại chương trình gặp mặt

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025), hướng tới 80 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025).

Trong không khí trang trọng và xúc động, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi lời kính chúc sức khỏe và chúc mừng tốt đẹp tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên cán bộ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam, thân nhân các đồng chí cố lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam...

Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng quà tri ân các đồng chí nguyên cán bộ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và thân nhân

Bộ trưởng nhấn mạnh, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, thành lập năm 1960 theo quyết định của Trung ương Đảng, là một bộ phận đặc biệt tinh nhuệ của lực lượng Công an nhân dân, giữ vai trò quan trọng trong công tác an ninh chiến trường miền Nam. Trong suốt hai cuộc kháng chiến, lực lượng an ninh miền Nam đã anh dũng, kiên cường bám đất, bám dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn tình báo, gián điệp, “bình định”, “chiêu hồi” của kẻ thù.

Những chiến công thầm lặng nhưng đặc biệt xuất sắc ấy đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lần lượt đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đơn phương”, “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hoá chiến tranh” của đế quốc Mỹ, làm thay đổi tương quan lực lượng giữa ta và địch, đưa chiến lược tiến công của cách mạng miền Nam lên bước phát triển mới, tiến tới cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Cũng trong sáng cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng – Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (Tân Biên, Tây Ninh).

XUÂN TRUNG