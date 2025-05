Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập: Không còn đoán đề, “học tủ”

Hơn một tuần nữa, hơn 76.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn TPHCM sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026. Năm nay, đề thi có nhiều đổi mới so với các năm trước khiến phụ huynh và học sinh lo lắng, đặc biệt trong giai đoạn ôn tập nước rút chuẩn bị trước kỳ thi.

Ôn tập bám sát yêu cầu của chương trình

Đối với môn tiếng Anh, cô Hồ Thị Bích Ty, Tổ trưởng Tổ tiếng Anh, Trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh), cho biết, đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay gồm hai dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, câu hỏi trắc nghiệm không gây nhiều khó khăn cho học sinh do các em đã quen từ đề thi các năm trước, tuy nhiên năm nay đề thi sẽ đa dạng hơn về loại hình từ vựng, ngữ nghĩa.

Ở nhóm câu hỏi tự luận, đề thi yêu cầu viết lại cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn. Đây là dạng câu hỏi mới, đòi hỏi học sinh có khả năng đọc chú thích trong từ điển để có thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức.

Điểm khác biệt của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 so với trước đây là triển khai nhiều bộ sách giáo khoa, do đó nội dung ôn tập cho học sinh lớp 9 không theo một bộ sách cụ thể nào mà được biên soạn theo chủ đề. Học sinh được củng cố, hệ thống từ vựng và ngữ pháp theo từng nhóm chủ đề.

“Nhằm giúp học sinh lớp 9 chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, Trường THCS Hà Huy Tập đã tổ chức một kỳ thi thử, sử dụng đề thi chung cho toàn khối 9. Trong tuần này, các em được thi nháp thêm một lần nữa bằng đề thi riêng của từng lớp”, cô Bích Ty thông tin.

Học sinh lớp 9, Trường THCS Hà Huy Tập (quận Bình Thạnh) trong giờ ôn tập môn tiếng Anh vào cuối tháng 5-2025. Ảnh: THU TÂM

Ở môn Ngữ văn, thầy Triệu Quốc Bình, Tổ phó Tổ Ngữ văn, Trường THPT Nam Sài Gòn (quận 7), nhận định, một trong những điểm mới của đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay so với các năm trước là đề thi có ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Vì vậy, việc ôn tập phải bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình và đề minh họa do Sở GD-ĐT TPHCM công bố.

Đề thi có ngữ liệu ngoài sách giáo khoa buộc học sinh phải nhận diện được thể loại văn bản, đồng thời có kỹ năng làm bài tương ứng với từng thể loại. Với điểm mới này, học sinh không thể đoán đề, “học tủ” như các năm trước mà phải nắm vững đặc trưng thể loại văn bản. Đối với câu hỏi nghị luận xã hội, học sinh phải theo dõi diễn biến thời sự trong và ngoài nước thông qua sách báo, tin tức trên ti vi, mạng xã hội để có hiểu biết, quan điểm về các vấn đề xã hội.

Một trong những lỗi khiến thí sinh bị mất điểm ở môn Ngữ văn là sử dụng câu què, câu cụt, dùng văn nói trong văn viết… Trong quá trình ôn tập và luyện giải đề thi, giáo viên sẽ thường xuyên nhắc nhở để học sinh không bị mất điểm đáng tiếc.

Học sinh lớp 9, Trường THPT Nam Sài Gòn (quận 7, TPHCM) trong giờ ôn tập môn Ngữ văn vào cuối tháng 5-2025. Ảnh: THU TÂM

Ở môn Toán, thay đổi lớn nhất của đề thi năm nay là giảm từ 8 câu hỏi xuống còn 7 câu, phần hình học thay đổi cách đặt câu hỏi so với các năm trước, do Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 điều chỉnh mạch kiến thức so với Chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Theo nhiều giáo viên Toán, tỷ lệ các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao của đề thi năm nay tương đương các năm trước nên phụ huynh, học sinh không cần quá lo lắng.

Cân bằng việc học và nghỉ ngơi

Theo cô Hồ Thị Bích Ty, bắt đầu từ tháng 6, học sinh nên giảm cường độ ôn tập; đặc biệt 3 ngày cuối cùng trước ngày thi, học sinh không luyện giải đề, không nhồi nhét thêm kiến thức mà dành thời gian cho cơ thể và não bộ nghỉ ngơi. Nhiều học sinh có thói quen học đến 2-3 giờ sáng, chạy sô học thêm trong giai đoạn nước rút nhưng điều này hết sức nguy hiểm. Thay vào đó, các em cần ngủ tối thiểu 5-6 giờ/ngày, ăn uống đầy đủ, cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi để có sức khỏe, tinh thần tốt trước kỳ thi.

“Đến giai đoạn này, phụ huynh và học sinh không nên nghĩ về nguyện vọng đã đăng ký nữa vì không thể thay đổi. Phụ huynh cần động viên các con không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì còn nguyện vọng 2, 3, đậu trường nào thì học trường đó, không nên quá áp lực phải trúng tuyển nguyện vọng 1”, cô Bích Ty đưa ra lời khuyên.

Ở góc độ khác, theo thầy Triệu Quốc Bình, những ngày sát kỳ thi, học sinh cần quan tâm nhiều hơn đến trạng thái tinh thần chứ không phải kỹ năng hay kiến thức, cố gắng giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin khi bước vào kỳ thi để có kết quả làm bài tốt nhất. Sau khi kết thúc mỗi môn thi, các em không nên mất thời gian tìm đọc đáp án trên mạng vì chưa chắc các đáp án đó đúng, không trao đổi với bạn bè về bài thi đã làm mà nên tập trung dồn sức cho môn thi tiếp theo.

Năm học 2025-2026, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 115 trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM là 70.070 học sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6 tại 158 điểm thi với 4.424 phòng thi; huy động 13.272 giáo viên coi thi và 2.070 nhân viên phục vụ. Công tác chấm thi dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 25-6-2025.

MINH TRANG