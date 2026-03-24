Thông tin kinh tế

LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững

Ngày 24-3-2026, khu đô thị sinh thái LA Home chính thức được trao chứng nhận công trình xanh EDGE, khẳng định mục tiêu phát triển không gian sống bền vững và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cư dân LA Home.

EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) là hệ thống đánh giá công trình xanh do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới phát triển, nhằm thúc đẩy việc xây dựng các công trình bền vững, sử dụng tài nguyên hiệu quả và thân thiện với môi trường. Qua đó giúp giảm phát thải nhà kính và khắc phục được nhiều vấn đề về môi trường, khí hậu.

Để đạt được chứng nhận này, toàn bộ quá trình thiết kế và thi công tại khu đô thị LA Home đã trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt bằng phần mềm chuyên dụng, đảm bảo mức giảm tối thiểu 20% đối với ba tiêu chí trọng yếu gồm: mức tiêu thụ năng lượng, lượng nước sinh hoạt và năng lượng hàm chứa trong vật liệu xây dựng.

Chủ đầu tư Prodezi Long An và Nhà phát triển Hướng Việt đã ứng dụng đồng bộ nhiều giải pháp kiến trúc và công nghệ hiện đại ngay từ giai đoạn đầu của dự án, từ tối ưu hóa khả năng thông gió tự nhiên, cho đến bố trí hệ thống chiếu sáng và làm mát có hiệu năng cao. Hệ thống quản lý nguồn nước được vận hành tối ưu thông qua các thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước cùng phương án thu gom, xử lý tuần hoàn. Các loại vật liệu xây dựng có nguồn gốc thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải carbon trong quá trình sản xuất được ưu tiên sử dụng. Kết hợp hài hòa cùng nền tảng cảnh quan tự nhiên sẵn có trong lòng khu đô thị với bảy dòng kênh nội khu bao quanh không gian sống, dự án tạo nên một tổng thể quy hoạch bài bản, có khả năng tự điều hòa vi khí hậu và và duy trì chất lượng sống trong lành.

Theo các chuyên gia, tiêu chuẩn xanh quốc tế được ứng dụng tại đô thị LA Home mang lại khả năng tiết kiệm từ 15% đến 30% năng lượng tiêu thụ, giúp cắt giảm một lượng lớn chi phí điện, nước cũng như chi phí bảo trì hệ thống trong dài hạn.

AN MAI

Từ khóa

Khu đô thị LA Home Prodezi Long An Excellence LA Home IFC Edge Vi khí hậu Hàm chứa Nhà kính Giảm phát

