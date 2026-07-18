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Lai Châu: Mưa lũ làm 4 người chết, 4 người mất tích, thiệt hại khoảng 190 tỷ đồng

SGGPO

Đến trưa 18-7, mưa lũ tại tỉnh Lai Châu đã làm 4 người chết, 4 người mất tích, 8 người bị thương. Địa phương đang tập trung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

PHÚC VĂN

Từ khóa

mưa lũ Lai Châu lũ quét Mường Than sạt lở đất cứu hộ cứu nạn thiên tai mất tích

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