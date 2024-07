Chiều 9-7, Báo Tuổi Trẻ tổ chức toạ đàm kết hợp tập huấn “Lái xe an toàn: Vì mình - Vì gia đình”.

Các bạn trẻ tham gia chương trình “Lái xe an toàn: Vì mình - Vì gia đình”. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh, thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông đã để lại hậu quả đáng tiếc mà nguyên nhân xuất phát từ ý thức chủ quan của con người. Đặc biệt là các trường hợp phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ... Dù các đơn vị đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm số người chết do tai nạn giao thông nhưng vẫn còn tồn tại một số bất cập nhất định. Thời gian tới, Ban An toàn giao thông TPHCM cùng cơ quan quản lý tiếp tục triển khai đồng loạt giải pháp về hạ tầng giao thông, kiểm tra xử phạt kết hợp tuyên truyền…

Các bạn trẻ trả lời câu hỏi về Luật giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM (PC08), Thượng tá Đoàn Văn Quới chia sẻ, qua điều tra giải quyết tai nạn giao thông, PC08 nhận thấy đến 95% tai nạn xảy ra do ý thức người tham gia giao thông còn kém. Những người bị tai nạn được xác định tập trung nhóm từ 18-55 tuổi, là lao động chính trong gia đình. Điều này để lại nỗi đau lớn cho gia đình, mất mát cho xã hội không thể đo đếm được.

Chính vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông luôn xác định cần phải tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm chuyển hóa dần ý thức người tham gia giao thông. Với những nỗ lực đó, 6 tháng đầu năm 2024, TPHCM đã giảm 127 người chết vì tai nạn giao thông (so với năm 2023).

QUỐC HÙNG