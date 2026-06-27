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Làm "áo giáp" bảo vệ hạt sâm Ngọc Linh

SGGPO

Thời điểm này, người trồng sâm Ngọc Linh tại các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đang tất bật triển khai nhiều biện pháp bảo vệ quả, hạt sâm trước nguy cơ bị chuột và côn trùng phá hoại.

HỮU PHÚC

Từ khóa

sâm Ngọc Linh tỉnh Quảng Ngãi bảo vệ hạt sâm

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