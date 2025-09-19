Lâm Đồng: Chủ hụi chiếm đoạt 117 tỷ đồng lãnh án chung thân

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 19-9, TAND tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Lê Thị Lại (sinh năm 1964) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lê Thị Lại là chủ đường dây hụi "khủng" ở tỉnh Lâm Đồng, lừa hàng trăm người dân tham gia chơi hụi, chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thị Lại tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từ năm 2005, bị cáo Lại đứng ra làm chủ hụi, ban đầu chi trả đúng hẹn tạo lòng tin cho những người tham gia. Từ năm 2017, Lại mất cân đối tài chính, dùng tiền người sau trả cho người trước. Đến cuối năm 2020, Lại tung tin có người “choàng hụi" (bán hụi) giá trị lớn, lôi kéo 295 người tham gia, thu hơn 156 tỷ đồng. Kết quả, 203 người bị chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 117 tỷ đồng.

Bị cáo Lại chỉ dùng một phần tiền trả lãi, còn lại tiêu xài cá nhân, trả nợ. Đầu năm 2021, Lại bỏ trốn khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần.

Rất đông bị hại có mặt tại phiên tòa

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Lại đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân. Ngoài án tù, Lại phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Đối với các dây hụi khác do Lại tổ chức, cơ quan điều tra chưa xác định có dấu hiệu chiếm đoạt; khi có căn cứ sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

TIẾN THẮNG