Lâm Đồng: Đồi sụt lún, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân

Trước đó, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin đồi Ba Lá Xanh (gần quốc lộ 27) xuất hiện vết sụt lún dài khoảng 300m, rộng khoảng 50cm nên đã tiến hành phong tỏa khu vực phía dưới chân đồi.
Sau đó, chính quyền địa phương huy động hàng chục dân quân, bộ đội hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, vật dụng ra khỏi nhà để bảo vệ an toàn.
Những ngày qua, xã D'ran là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ. Lực lượng Quân khu 7 đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ tới D'ran hỗ trợ chính quyền địa phương, người dân khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.