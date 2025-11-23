Xã hội

Lâm Đồng: Đồi sụt lún, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân

Tối 23-11, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang sơ tán 29 hộ dân sau khi xuất hiện nhiều vị trí sụt lún tại các thôn thuộc xã D'ran.

IMG_0508.jpeg
Đồi Ba Lá Xanh, xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng sụt lún chiều 23-11

Trước đó, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin đồi Ba Lá Xanh (gần quốc lộ 27) xuất hiện vết sụt lún dài khoảng 300m, rộng khoảng 50cm nên đã tiến hành phong tỏa khu vực phía dưới chân đồi.

IMG_0510.jpeg
IMG_0511.jpeg
Chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở cao

Sau đó, chính quyền địa phương huy động hàng chục dân quân, bộ đội hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, vật dụng ra khỏi nhà để bảo vệ an toàn.

Những ngày qua, xã D'ran là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ. Lực lượng Quân khu 7 đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ tới D'ran hỗ trợ chính quyền địa phương, người dân khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

ĐOÀN KIÊN

