Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi người dân vùng lũ Lâm Đồng

Sáng 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi, động viên tinh thần người dân tại xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng).

Tại điểm sơ tán của người dân tại xã D’ran, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, chia sẻ với các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Đồng chí cũng động viên người dân bình tĩnh, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và lực lượng chức năng, cố gắng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm hỏi người dân đi tránh lũ tại xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lắng nghe người dân xã D'ran chia sẻ những khó khăn sau đợt lũ vừa trải qua

Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung nguồn lực hỗ trợ người dân, bảo đảm nhu yếu phẩm, chăm sóc y tế, đặc biệt quan tâm các hộ nghèo, gia đình khó khăn, người già và trẻ nhỏ.

Hơn 1.320 ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại sau khi hồ thủy điện xả lũ Tính đến sáng 21-11, xã D’ran thiệt hại khoảng 161 tỷ đồng. Trong đó, có 756 nhà dân bị ngập và hơn 15 căn bị sập, cơ sở vật chất bị cuốn trôi. Hơn 1.320 ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân bị ngập úng cục bộ, sạt lở nhiều nơi.

ĐOÀN KIÊN