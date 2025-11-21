Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi người dân vùng lũ Lâm Đồng

Tại điểm sơ tán của người dân tại xã D’ran, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, chia sẻ với các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Đồng chí cũng động viên người dân bình tĩnh, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và lực lượng chức năng, cố gắng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.
Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung nguồn lực hỗ trợ người dân, bảo đảm nhu yếu phẩm, chăm sóc y tế, đặc biệt quan tâm các hộ nghèo, gia đình khó khăn, người già và trẻ nhỏ.
Tính đến sáng 21-11, xã D’ran thiệt hại khoảng 161 tỷ đồng. Trong đó, có 756 nhà dân bị ngập và hơn 15 căn bị sập, cơ sở vật chất bị cuốn trôi. Hơn 1.320 ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân bị ngập úng cục bộ, sạt lở nhiều nơi.