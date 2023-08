Lâm Đồng: Tổng kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải

Ngày 15-8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Sở GTVT tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô đầu kéo, ô tô vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi lễ, Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đợt ra quân này tập trung cập nhật thông tin tình hình hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên các tuyến quốc lộ quan trọng như 20, 27, 27C; từ đó nắm chắc thời gian, địa điểm, hành vi các phương tiện thường xuyên vi phạm để xử lý.

Đợt này, cơ quan chức năng cũng yêu cầu các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa ký cam kết thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn giao thông, yêu cầu lái xe ký cam kết tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý hành vi vi phạm đối với các lái xe, chủ xe... trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, thường xảy ra tai nạn giao thông, đèo dốc quanh co.

Ngoài ra, lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe trá hình hoạt động tuyến cố định và các vi phạm về hoạt động kinh doanh hành khách khác.