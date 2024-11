Làm lộ thông tin cá nhân, 3 thanh niên bị xử phạt 30 triệu đồng

Ngày 2-11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức thông tin kết quả xử lý vụ việc vi phạm pháp luật về an ninh mạng và quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân xảy ra tại Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm.