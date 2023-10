Làm rõ những yếu kém trong đảm bảo trật tự ATGT

Ngày 10-10, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý 4-2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị. Tham dự điểm cầu TPHCM có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan rà soát lại hoạt động đảm bảo trật tự ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, làm rõ đang yếu chỗ nào, hổng ở quy định pháp luật hay ở khâu thực thi; nếu hổng ở khâu thực thi thì cần làm rõ ở cấp nào chưa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu chấn chỉnh, xác định trách nhiệm trong việc để thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy gây tai nạn giao thông ở một số địa phương. Đây là 2 vấn đề nóng, đang được người dân đặc biệt quan tâm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết, vừa qua, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới. Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 149 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT. Tại kỳ họp tới, Quốc hội sẽ thẩm tra báo cáo về công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ.

Nhắc lại mục tiêu trong năm 2023 kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2022, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng ở các địa phương cần quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, chủ động kiểm tra việc thực hiện quy định an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô. Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ kiểm tra, đôn đốc một số địa phương có tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng cao trong 9 tháng qua. Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, 9 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 60 người chết, tăng 216 người bị thương.

Theo Ban ATGT TPHCM, trong 9 tháng của năm 2023, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm cả 3 mặt. Liên quan vụ tai nạn do xe khách Thành Bưởi gây ra tại Đồng Nai mới đây, ngày 5-10, Sở GTVT TPHCM đã thành lập tổ công tác kiểm tra hoạt động công ty này. Thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, TPHCM tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT; kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích khi điều khiển phương tiện; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi chở quá tải trọng, lưu thông ngược chiều, đường cấm…; tập trung triển khai kế hoạch đầu tư các công trình, dự án giao thông trọng điểm, kết nối vùng.