Làm rõ thông tin “ông trùm” nước ngoài điều hành đường dây tín dụng đen gần 2.000%/năm

Liên quan đến vụ “Phá đường dây "tín dụng đen" với lãi suất gần 2.000% do người nước ngoài cầm đầu”, đến nay Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan.

Đối tượng Bugaevskiy Tymur tại cơ quan công an

Phần lớn nhân viên là người có trình độ cao

Theo Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Trưởng Phòng Trọng án Cục C02, thời gian qua Bộ Công an nhận định hoạt động “tín dụng đen” chuyển trạng thái từ truyền thống sang sử dụng công nghệ cao. Các địa phương quán triệt chỉ đạo này đã triệt phá nhiều băng nhóm có quy mô lớn. Do đó, tội phạm “tín dụng đen” tìm nhiều cách để hoạt động, gây trở ngại cho công tác điều tra.

Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Trưởng Phòng Trọng án Cục C02 chia sẻ về việc phá án

Với đường dây tín dụng đen với lãi suất gần 2.000% do Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, quốc tịch Ukraine) cầm đầu vừa bị triệt phá, công an gặp khá nhiều khó khăn. Vì đây là băng nhóm do người nước ngoài cầm đầu, móc nối với người Việt Nam, núp bóng doanh nghiệp, triệt để sử dụng công nghệ để hoạt động “tín dụng đen” quy mô lớn.

Thượng tá Lê Vinh Tùng chia sẻ, băng nhóm này hoạt động trong thời gian dài, có quy trình khép kín, chuyên môn hóa theo từng khâu với thủ đoạn tinh vi. Hầu hết các thao tác được thực hiện tự động qua hệ thống CRM được các đối tượng lập trình sẵn, kể cả việc thẩm định, xét duyệt vay.

Các nghi phạm thay đổi, thành lập nhiều công ty khác nhau, chia thành nhiều bộ phận theo các công đoạn để che giấu hoạt động phạm tội gây khó khăn cho công tác điều tra. Các thành viên trong đường dây là những người có học thức, không có tiền án tiền sự, rất khó để phát hiện.

Trong đó, Lê Thanh Huỳnh Cang (sinh năm 1971, ngụ TP Thủ Đức) là cử nhân đại học và Nguyễn Thị Nhất Phương (sinh năm 1990, ngụ quận 4) từng là giảng viên khoa Marketing của một trường đại học và một người khác giỏi IT.

Công an lấy lời khai Bugaevskiy

Phó Trưởng Phòng Trọng án Cục C02 chia sẻ, quá trình phá án công an xác định Bugaevskiy Tymur (sinh năm 1990), Kravchuk Iryna (sinh năm 1985, cùng mang quốc tịch Ukraine) trực tiếp tham gia quản trị, điều hành và là đàn em “thân tín của Katerynchyk Roman.

Ngày 21-3, Cục C02 chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TPHCM, Công an tỉnh Khánh Hòa, đồng loạt bắt và khám xét trụ sở 4 công ty tại TPHCM và Khánh Hòa, gồm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ IXORA; Công ty TNHH dịch vụ Lộc Tín; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn CACTUS và Công ty TNHH dịch vụ VINEX. Công an triệu tập 63 người có liên quan; tạm giữ 68 laptop; 7 CPU; máy tính bảng; gần 100 điện thoại di động... Đồng thời, cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản của 4 công ty trên.

Thủ đoạn “hút” tiền

Điều tra xác định năm 2019, Roman nhập cảnh Việt Nam và thành lập Công ty TNHH TM&DV Lợi Tín. Roman câu kết với nhóm người Việt Nam, trong đó có Cang và Phương để hoạt động “tín dụng đen” qua app Oncredit và website Oncredit.asia.com.

Năm 2023, khi thấy các cơ quan chức năng của Việt Nam đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm “tín dụng đen” và tháng 4-2023 Công ty Lợi Tín bị Tổ công tác liên ngành của UBND TP Thủ Đức kiểm tra hành chính, nên Roman đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Đồng thời, Roman chỉ đạo Cang, Phương dừng hoạt động của công ty Lợi Tín.

Công an lấy lời khai Kravchuk Iryna

Sau đó, nhóm này thành lập 4 công ty nêu trên để vận hành quy trình cho vay nặng lãi khép kín, tạo thêm app EasyCard hoạt động song hành với app Oncredit. Roman chỉ đạo BTymur và Iryna nhập cảnh Việt Nam để quản trị hệ thống và điều hành quy trình kỹ thuật của 4 công ty trên, còn Roman chỉ đạo, điều hành từ nước ngoài thông qua phần mềm.

Theo C02, năm 2019 Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để hoạt động cho vay. Tháng 4-2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và Ngân hàng TAS của Đảo Cyprus.

Khi khách vay có nhu cầu vay tiền thì phải tải ứng dụng/app Easycash.vn và Oncredit.vn hoặc vào trang web Oncredit.vn để điền đầy đủ thông tin và đăng ký khoản vay. Hạn mức vay lần đầu tối đa 500.000 đồng, thời hạn dưới 5 ngày và không tính lãi, phí để thu hút khi không có khách hàng, cạnh tranh với các app khác.

Với các lần vay sau, các đối tượng sử dụng phần mềm để đánh giá điểm “khả tín” của khách vay, hệ thống sẽ duyệt tự động cho vay từ 5 triệu đồng – 20 triệu đồng, thời gian vay từ 5 - 30 ngày. Trường hợp hệ thống cảnh báo, các đối tượng sẽ thông qua mạng viễn thông để tương tác với khách hàng và trực tiếp kiểm tra.

“Các công ty này mồi chài khách hàng bằng cách đưa ra lãi suất 0%, tuy nhiên khi khách hàng vay tiền sẽ phải trả phí rất cao. Có trường hợp khách vay 8,4 triệu đồng từ tháng 10-2022 đến nay đã thanh toán hơn 56 triệu đồng nhưng vẫn còn nợ 20 triệu đồng” - Thượng tá Tùng chia sẻ.

Đến nay, công an xác định nhóm này đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Số tiền này, Roman dùng chi trả lương nhân viên, hoạt động công ty và chuyển ra nước ngoài.

CHÍ THẠCH