Làm tốt công tác thi đua khen thưởng để truyền cảm hứng cho toàn xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp lần thứ 9 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực hội đồng, từ năm 2021 tới nay, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, các bộ, ban, ngành, địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ, sâu rộng, với nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi, được các cấp, các ngành và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Các bộ, ban, ngành, địa phương đã phát động, tổ chức triển khai 375 phong trào thi đua, trong đó khối bộ, ban, ngành là 36 phong trào thi đua và khối địa phương là 339 phong trào thi đua.

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhiều khó khăn, vướng mắc được giải quyết, nhiều công trình, mô hình được xây dựng, đời sống nhân dân được nâng lên, tạo động lực góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng là một trong những sức mạnh nội sinh của dân tộc, của đất nước; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nếu làm tốt phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng sẽ tạo động lực, nguồn lực, truyền cảm hứng cho toàn xã hội, toàn dân, cả hệ thống chính trị để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Do đó, đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất, vừa trước mắt, vừa lâu dài; thi đua khen thưởng phải chính xác, kịp thời, dân chủ, khách quan, phải luôn đổi mới, bám sát thực tiễn, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng nhắc đến phong trào "cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" đã góp phần để cả nước "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", nhất là đạt kỳ tích "đi sau về trước" trong tiêm vaccine.

Phong trào thi đua "đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" từ năm 2021 đến nay đã hoàn thành thêm 858 km đường bộ cao tốc, nâng tổng số tổng số đường bộ cao tốc lên khoảng 2.021 km; khánh thành, cải tạo, nâng cấp nhiều cảng hàng không (Điện Biên, Phú Bài, Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Long Thành…); chuẩn bị khánh thành đường dây 500 KV mạch 3 vào dịp Quốc khánh 2-9-2024…

Thủ tướng nêu rõ, từ nay đến hết năm 2025, nước ta diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; 95 năm Ngày thành lập Đảng; 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ XI. Đặc biệt, năm 2025 diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, do đó, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng rất lớn.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng, trọng tâm là Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Chủ động phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là lao động trực tiếp; các tập thể, cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; những người yếu thế vượt qua chính mình, vượt qua khó khăn, thách thức.

Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm hồ sơ khen thưởng kháng chiến và việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng còn tồn đọng. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua mới với phương châm: thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo đột phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện để Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương ban hành hướng dẫn về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh, khen thưởng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước đến hết năm 2025. Bộ Nội vụ, Bộ GTVT phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị chu đáo lễ phát động Đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc".

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, Bộ LĐTB-XH chủ trì tổ chức các hoạt động gặp mặt, tri ân, tôn vinh các nhân chứng lịch sử, người có công với đất nước.

Thủ tướng cũng yêu cầu chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với trách nhiệm cao nhất, tinh thần vì nhân dân phục vụ để tạo khí thế, động lực mới, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc…

PHAN THẢO