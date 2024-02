Lần đầu tiên tổ chức Mr World Vietnam, Mai Phương thuyết trình dự án nhân ái Miss World, Vietnam's Next Top Model trở lại

* Khởi động Mr World Vietnam 2024

Mr World Vietnam 2024 là cuộc thi dành cho nam giới, người chiến thắng đại diện Việt Nam tham dự Mr World - cuộc thi Nam Vương được tổ chức bởi Mr World Organization từ năm 1996. Năm 2007, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh được cử đi thi Mr World và đạt giải Thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất. Năm 2012, Trương Nam Thành vào top 10 chung cuộc và được xướng tên với chiến thắng ở giải thưởng phụ Thử thách về thời trang và phong cách.

Công ty Sen Vàng sở hữu bản quyền Mr World Vietnam 2024. Mr World Vietnam năm nay diễn ra với hình thức truyền hình thực tế. Mỗi tập phát sóng là một thử thách tương ứng với một tiêu chí đặc trưng của cuộc thi như: Thử thách thể lực, Kỹ năng model, Tài năng, Nhân ái…



Sau khi trải qua các tập của truyền hình thực tế, Top thí sinh xuất sắc sẽ tham gia đêm chung kết xếp hạng để tìm ra top 3 chung cuộc. Trong đêm chung kết các thí sinh phải trải qua các phần thi: Đồng diễn, trình diễn trang phục thể thao, sau đó chọn ra top 10. Top 10 trình diễn trang phục Vest và chọn ra top 5. Top 5 sẽ thi ứng xử và công bố Nam vương cùng Á vương. Thí sinh chiến thắng sẽ nhận giải thưởng 200 triệu đồng, Á vương 1 nhận 100 triệu còn Á vương 2 là 50 triệu đồng.



* Mai Phương bắn tiếng Anh lưu loát, giới thiệu dự án nhân ái



Tối qua (theo giờ Việt Nam), Hoa hậu Mai Phương bước vào phần thi thuyết trình dự án nhân ái tại Miss World lần thứ 71. Đoạn video trình bày của cô nhanh chóng nhận được lời khen nhờ sự lưu loát, tự tin và đầy cảm xúc.



Trong bài thuyết trình, Hoa hậu Mai Phương bắt đầu bằng 2 tiếng “xin chào” và kết thúc bằng hai tiếng “Việt Nam”. Cô gửi lời cảm ơn đến bà và mẹ của mình vì đã cho cô thấy được sự kỳ diệu của lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục trong việc hình thành con trẻ. Đó cũng là một trong những động lực rất lớn để Mai Phương hướng những dự án của mình đến giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em...

Cuộc thi Miss World lần thứ 71 có 115 thí sinh tham gia, với đêm chung kết diễn ra tối 9-3 tại Mumbai, Ấn Độ.

Mai Phương cùng thí sinh các nước tại Miss World lần thứ 71

* Vietnam's Next Top Model trở lại sau 7 năm

Vừa qua, bà Trang Lê, CEO MultiMedia JSC, cho biết, Vietnam's Next Top Model sẽ trở lại sau 7 năm tạm ngưng. Vietnam's Next Top Model là chương trình thực tế tìm kiếm, đào tạo người mẫu do MultiMedia mua bản quyền từ Hãng CBS Studios International của Mỹ. Chương trình đã trải qua 8 mùa, từ năm 2010 và từ đây nhiều thế hệ người mẫu trưởng thành như: Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Khánh Vân...

Ngay sau thông tin công bố Vietnam's Next Top Model trở lại, chương trình này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các người mẫu. Bà Trang Lê cho biết, mong muốn tìm kiếm, biến người mẫu tiềm năng thành chuyên nghiệp và tỏa sáng trên sàn diễn quốc tế. Tiêu chí và yêu cầu của chương trình đòi hỏi cao hơn các cuộc thi người mẫu khác. Năm nay, cuộc thi tiếp tục thực hiện chuỗi chương trình thực tế và chung kết, dự kiến tuyển sinh vào giữa năm 2024. Đêm chung kết sẽ diễn ra cuối năm 2024.



Top 16 Vietnam's Next Top Model 2014

TIỂU TÂN