“Lãng du xứ Huế” tại Đường sách TPHCM

Tham gia chương trình, ngoài tác giả Minh Tự còn có PGS-TS Bùi Thanh Truyền và dịch giả Khưu Ngô, người đã dịch ấn phẩm Trước nhà có cây hoàng mai sang tiếng Anh (Ochna in the front yard - Fascinating stories about Huế - an ancient, poetic and glamorous land).

36 bài viết trong Trước nhà có cây hoàng mai giúp người đọc biết đến rất nhiều nhân vật có thật của Huế, từ các o, các mệ hay người con gái xứ Huế ngọt ngào, các nghệ nhân hoa cảnh mê chơi hoàng mai đến những ông giáo mê sách, nhịn ăn để mua đồ cổ, bác sĩ soạn “Từ điển tiếng Huế”; có những người nay đã về miền mây trắng, nhưng người Huế vẫn còn nhắc mãi tên tuổi của họ.

Đặc biệt, lần tái bản này còn có thêm phiên bản tiếng Anh, giúp du khách quốc tế hiểu thêm về văn hóa Việt Nam đa dạng sắc màu.

QUỲNH YÊN