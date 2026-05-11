Lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam thưởng thức “Bữa ăn học đường” cùng học sinh Tiểu học Bình Đa

Ngày 5-5, Lãnh đạo Công ty Ajinomoto Việt Nam đã có buổi đến thăm và làm việc về hoạt động thúc đẩy Dự án “Bữa ăn học đường” tại Trường Tiểu học Bình Đa – Đồng Nai.

Ông Koichi Ozaki, Tổng Giám đốc Ajinomoto Việt Nam (mặc vest) dùng bữa trưa theo thực đơn của Dự án Bữa ăn học đường cùng học sinh. (Nguồn ảnh: A Lộc)

Dự án Bữa ăn học đường do Ajinomoto Việt Nam khởi xướng từ năm 2017 phối hợp cùng Bộ GDĐT và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế triển khai toàn quốc. Đến nay Dự án đã được triển khai tại hơn 4.400 trường tiểu học trên toàn quốc mang lại lợi ích cho hơn 2,5 triệu học sinh cả nước.

Ông Koichi Ozaki, Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam, ông Shuji Tatsumi, Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bình Đa

Trường Tiểu học Bình Đa hiện có 1.890 học sinh, trong đó khoảng 74% học sinh sử dụng bữa trưa tại trường. Bên cạnh giảng dạy kiến thức, nhà trường còn xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, quan tâm đến dinh dưỡng, kỹ năng sống và ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Với sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân phường Tam Hiệp, cùng sự hỗ trợ của Công ty Ajinomoto Việt Nam, nhà trường đã triển khai Dự án Bữa ăn học đường từ năm 2024.

Thăm Dự án Bữa ăn học đường tại Tiểu học Bình Đa

Tại buổi thăm và làm việc, ông Koichi Ozaki, Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam và ông Shuji Tatsumi, Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam đã lắng nghe nhà trường chia sẻ các hoạt động triển khai dự án Bữa ăn học đường, mô hình “Trường học xanh – Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa”, chương trình thúc đẩy ăn đa dạng rau củ với Quầy buffet rau tại nhà trường.

Ông Koichi Ozaki, Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam tại buổi thăm và làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bình Đa. (Nguồn ảnh: A Lộc)

Bà Trần Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Đa cho biết, sau gần 2 năm triển khai, Dự án Bữa ăn học đường đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh và học sinh.

Bà Trần Thị Huyền, Hiệu trưởng (bên phải) trong buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Ajinomoto Việt Nam về Dự án Bữa ăn học đường. (Nguồn ảnh: A Lộc)

Giáo dục dinh dưỡng cho học sinh

Đáng chú ý, Chương trình giáo dục dinh dưỡng “3 phút thay đổi nhận thức” thông qua Áp phích và các Video của Dự án được thực hiện ngay trước giờ ăn trưa giúp học sinh hiểu về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, từ đó hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, đa dạng thực phẩm từ các nhóm chất, đặc biệt là rau củ quả.

Lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam dự Chương trình giáo dục dinh dưỡng “3 phút thay đổi nhận thức” trước giờ ăn trưa cho học sinh

Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp cùng Ajinomoto Việt Nam triển khai sáng kiến Quầy buffet rau tại trường, cho phép học sinh tự lựa chọn và phục vụ món rau trong giờ ăn trưa, từ đó tạo sự hứng thú, giúp các em chủ động hơn trong việc ăn rau.

Ông Koichi Ozaki trải nghiệm Quầy buffet rau tại trường Tiểu học Bình Đa

Vun đắp ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai

Không chỉ chú trọng nền tảng dinh dưỡng, Trường Tiểu học Bình Đa đã cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tiếp tục triển khai Mô hình “Trường học xanh – Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa”, với sự đồng hành của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân phường Tam Hiệp.

Mô hình bao gồm: 1. Giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của học sinh thông qua chuỗi video 2. Thực hành mô hình phân loại, thu gom “rác thải nhựa có thể tái chế” đặt tại sân trường 3. Tập huấn cho giáo viên - cán bộ và học sinh vận hành hiệu quả Mô hình 4. Hàng tuần, khuyến khích giáo viên và học sinh cùng nhau thực hành các chủ đề về bảo vệ môi trường 5. Nhà trường tổ chức “Ngày Hội STEM”– Khuyến khích tái sử dụng rác thải nhựa thành các vật dụng hữu ích và “Ngày hội thu gom rác thải nhựa” để phân loại và tái chế đúng cách. Mô hình “Trường học xanh – Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa”

Bà Trần Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Đa giải thích mô hình “Trường học xanh – Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa” cho lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam

Chuyến thăm của lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam không chỉ thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp với nhà trường mà còn cho thấy nỗ lực của công ty Ajinomoto Việt Nam trong việc xây dựng nền tảng phát triển toàn diện cho trẻ em thông qua dinh dưỡng, giáo dục ý thức và môi trường học tập bền vững, đúng với Mục đích tồn tại mà doanh nghiệp đặt ra: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về axit amin” (AminoScience)”.

NHƯ AN