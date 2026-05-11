Cú nhảy vọt 7 bậc: Ajinomoto xác lập vị thế mới trong Top thương hiệu Nhật Bản tốt nhất 2026

Trong báo cáo xếp hạng “Best Japan Brands 2026” vừa được Interbrand công bố, Ajinomoto đã bứt phá khi ghi nhận mức tăng trưởng giá trị thương hiệu lên đến 23%, đạt cột mốc giá trị hơn 2,4 tỷ USD. Đây không chỉ là con số tài chính thuần túy, mà là minh chứng cho một chiến lược quản trị thương hiệu sắc bén dựa trên nền tảng khoa học.

Biểu đồ tăng trưởng giá trị thương hiệu Ajinomoto qua các năm (nguồn Interbrand)

Trọng tâm chiến lược tăng trưởng tài sản thương hiệu

Đằng sau con số tăng trưởng ấn tượng là tư duy mang tầm chiến lược mạnh mẽ của ban lãnh đạo tập đoàn. Kể từ khi đảm nhận vị trí Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Ajinomoto vào tháng 2-2025, ông Shigeo Nakamura đã xác định rõ giá trị của Ajinomoto không chỉ nằm ở nhà máy hay sản phẩm hữu hình, mà còn nằm ở các tài sản vô hình như công nghệ, con người và đặc biệt là sức mạnh thương hiệu. Song song với việc củng cố chiến lược kinh doanh và nền tảng quản trị, Tập đoàn đã nâng tầm việc “tăng cường thương hiệu doanh nghiệp” thành một chiến lược quản trị cốt lõi.

Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Ajinomoto ông Shigeo Nakamura

Một trong những nội dung chính của chiến lược này là ASV (Hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto), lấy việc đóng góp cho sức khỏe nhân loại làm trọng tâm kinh doanh. Cùng với việc tạo ra giá trị cho xã hội thông qua hoạt động kinh doanh, Ajinomoto cũng hướng tới việc lan tỏa nhận thức và kêu gọi sự đồng hành từ các bên liên quan, bao gồm cả người tiêu dùng, cùng chung tay đóng góp cho sự phát triển của con người, xã hội và hành tinh, từ đó mở rộng sự đồng cảm và gắn kết của người tiêu dùng với thương hiệu.

Bên cạnh đó, Tập đoàn không chỉ dừng lại ở một công ty sản xuất gia vị thực phẩm truyền thống, Ajinomoto đang định vị lại mình thành một tập đoàn thực sự khác biệt, vượt ra ngoài khuôn khổ ngành thực phẩm để tiến sâu vào lĩnh vực sinh hóa và công nghệ cao.

Động lực từ “Mỏ vàng” công nghệ bán dẫn

Một trong những động lực chính thúc đẩy giá trị thương hiệu tăng trưởng phi mã là vật liệu cách điện Ajinomoto Build-up Film (ABF). Đây được xem là “vũ khí” chiến lược giúp tập đoàn bứt phá khỏi những giới hạn kinh doanh cũ. Từ nền tảng “Khoa học về Axit amin”, Ajinomoto đã tạo ra loại màng siêu mỏng không thể thiếu trong cấu trúc các bộ vi xử lý (CPU, GPU) hiệu suất cao phục vụ cho trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Ajinomoto Build-up Film (ABF) là loại màng siêu mỏng không thể thiếu trong cấu trúc các bộ vi xử lý (CPU, GPU) hiệu suất cao

Việc làm chủ một thành phần quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ thế giới đã mang lại cho Ajinomoto một vị thế kinh tế mới. Sự thành công của ABF chứng minh rằng năng lực công nghệ dựa trên khoa học chính là chìa khóa để thương hiệu vượt xa kỳ vọng của khách hàng và thị trường.

Dấu ấn ASV tại thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, triết lý “Ăn ngon, Sống khỏe” không còn là khẩu hiệu trừu tượng mà được hiện thực hóa thông qua Mục đích tồn tại là: Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng 'Khoa học về axit amin' (AminoScience)” và mô hình quản trị ASV (Hoạt động tạo lập giá trị chung). Từ đó, lợi ích kinh tế luôn song hành cùng sự phát triển của cộng đồng với những dự án thiết thực như Dự án “Bữa ăn học đường” đã tiếp cận hơn 4.400 trường tiểu học, mang lại thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho 2,5 triệu học sinh mỗi năm. Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em triển khai từ năm 2020 đã hỗ trợ hơn 2 triệu bà mẹ và 22.000 cán bộ y tế thông qua các phần mềm.

Thực đơn keto trong một ngày dành cho bệnh nhi động kinh kháng thuốc do Ajinomoto Việt Nam phát triển

Ở lĩnh vực thực phẩm dinh dưỡng y học, doanh nghiệp vừa ra mắt sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học Ketovie dành cho bệnh nhân động kinh. Ketovie là nỗ lực giải quyết sự khan hiếm các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dạng uống liền tại thị trường trong nước. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phối hợp với các chuyên gia Bệnh viện Nhi Đồng 2 xây dựng bộ thực đơn Keto chuyên sâu và tổ chức các lớp hướng dẫn nấu ăn theo chế độ keto miễn phí cho bệnh nhân động kinh và người nhà.

Sự thăng hạng vượt bậc trong danh sách “Best Japan Brands 2026” không chỉ là niềm tự hào về con số, mà còn là bệ phóng để Ajinomoto hiện thực hóa tầm nhìn 2030. Bằng việc kiên trì với chiến lược ASV và không ngừng đột phá trong “Khoa học về Axit amin”, tập đoàn cam kết tiếp tục mang lại những giá trị thiết thực cho sức khỏe cộng đồng và sự bền vững của hành tinh. Hành trình này khẳng định vị thế của một thương hiệu luôn lấy con người và khoa học làm kim chỉ nam cho mọi sự phát triển.

NHƯ AN