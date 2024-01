Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Dự hội nghị quan trọng này còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chủ trì hội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc mừng đến hội nghị và kết quả của năm 2023 có thể nói cao hơn năm 2022; giao nhiệm vụ cho Chính phủ không được chủ quan, thỏa mãn mà phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để năm 2024 có kết quả cao hơn năm 2023.

Trên tinh thần bám sát Kết luận số 64 của Trung ương, Kết luận số 65 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 103 của Quốc hội và tình hình thực tiễn; các báo cáo và dự thảo các nghị quyết của Chính phủ đã đánh giá đầy đủ, khá toàn diện về bối cảnh, tình hình năm 2023, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời dự báo tình hình; đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng nêu một số vấn đề trọng tâm, mang tính gợi mở, định hướng để các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến.

Theo Thủ tướng, nhìn lại năm 2023, về tổng thể tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước. Việt Nam cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; an sinh xã hội và đời sống người dân được cải thiện… Việt Nam thể hiện rõ là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, như vừa bảo đảm vững chắc an ninh lương thực trong nước, vừa đẩy mạnh xuất khẩu gạo đạt 8,3 triệu tấn, thu về trên 4,8 tỷ USD, góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá điểm mới về công tác chỉ đạo điều hành trong năm 2023. Các cấp, ngành, địa phương đúc rút được bài học kinh nghiệm gì trong thực tiễn chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa? Những lĩnh vực nào, chỉ tiêu gì có thể làm tốt hơn, cải thiện hơn trong thời gian tới?

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu phân tích một số chỉ tiêu quan trọng đạt cao hơn trong nhiều năm qua (như vốn FDI thực hiện, giải ngân đầu tư công, xuất siêu, thu ngân sách nhà nước, công tác quy hoạch, sản xuất nông nghiệp…) trong bối cảnh khó khăn. Theo đó, vốn FDI thực hiện vẫn đạt được 23,18 tỷ USD; giải ngân đầu tư công dự báo đạt 95% kế hoạch, số tuyệt đối cao hơn 146.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước vượt 8,2%; đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả toàn diện, nổi bật của công tác đối ngoại năm 2023…

Thủ tướng nhấn mạnh, từ thực tiễn công tác lãnh đạo quản lý, chỉ đạo điều hành có thể khẳng định, đạt những kết quả nêu trên là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự chủ động, tích cực, đồng hành của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, chủ động, kịp thời, sát thực tiễn, có hiệu quả của Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, làm rõ hơn các yếu tố để tiếp tục làm tốt hơn, hiệu quả hơn trong năm 2024. Đồng thời, làm rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức, trong đó còn 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch; phân tích, đánh giá nguyên nhân khách quan và nhất là nguyên nhân chủ quan; những bài học kinh nghiệm...

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá, dự báo tình hình năm 2024 có vấn đề gì mới, điểm gì khác biệt, khó khăn hơn năm 2023; những trọng tâm chỉ đạo điều hành để ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế…

PHAN THẢO