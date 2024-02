Lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, chúc tết, tặng quà một số cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, quốc phòng của lực lượng vũ trang thành phố trong năm qua.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đến thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng quà động viên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lê Trung Chinh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề bất ổn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị tiếp tục phối hợp với lực lượng công an để bảo đảm an ninh chính trị, đặc biệt là bảo đảm an toàn trong việc tổ chức bắn pháo hoa; đồng thời, hoàn thành tốt công tác giao – nhận quân năm 2024. Lãnh đạo TP Đà Nẵng luôn quan tâm, tạo điều kiện, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để lực lượng bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng quà động viên lực lượng Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến thăm động viên lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đến thăm, chúc tết tại Công an thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chia sẻ, đánh giá cao và biểu dương trách nhiệm, thành tích của lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian qua.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy những thành tích xuất sắc đạt được, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhanh gọn các hoạt động phạm tội. Đồng thời, bám sát địa bàn để nắm tình hình, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, bảo đảm an toàn, ổn định, mang lại sự bình yên để người dân vui xuân, đón tết trọn vẹn, đầm ấm và an toàn.

Nhân dịp năm mới 2024, Chủ tịch UBND thành phố gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, phấn đấu hoàn thành quyết thắng các nhiệm vụ.

Nhân dịp tết Giáp Thìn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến dâng hương tri ân các bậc tiền nhân tại Đền thờ Thoại Ngọc Hầu (quận Sơn Trà) và dâng hương tưởng niệm các anh hùng nghĩa sĩ tại Nghĩa Trủng Phước Ninh (quận Hải Châu).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến dâng hương tri ân các bậc tiền nhân tại Đền thờ Thoại Ngọc Hầu (quận Sơn Trà). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đoàn công tác UBND TP Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm các anh hùng nghĩa sĩ tại Nghĩa Trủng Phước Ninh (quận Hải Châu). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thăm hỏi, trao đổi với lãnh đạo UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cùng ngày, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng đến thăm và chúc tết các đơn vị làm nhiệm vụ tại điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng đến kiểm tra điểm tập kết pháo trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng tặng quà động viên các cán bộ chiến sĩ trực tại điểm tập kết pháo trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại các điểm tập kết pháo trên địa bàn quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, ông Trần Phước Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bắn pháo hoa Giao thừa. Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ kiểm tra thật kỹ lưỡng các phương án, tránh để xảy ra sai sót trong quá trình bắn; phối hợp với các lực lượng giữ vững trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối để người dân thành phố, du khách tham quan thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật và đẹp mắt.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về trận địa pháo, lực lượng bảo vệ, kỹ thuật, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đã được các đơn vị chuẩn bị cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cho lễ bắn pháo hoa Giao thừa đêm nay.

Điểm tập kết pháo trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng thăm hỏi tình hình tại điểm tập kết pháo trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang tặng quà động viên cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại điểm tập kết pháo trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tết Giáp Thìn 2024, TP Đà Nẵng tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa. Điểm thứ nhất tại đường Bạch Đằng giao với Bình Minh 6 - quận Hải Châu. Điểm bắn thứ 2 tại khu đất đối diện về phía Đông của Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu. Điểm bắn thứ 3 ở đầu đường phía Tây trụ sở Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hoà Vang. Thời gian bắn ở các điểm đều từ 0 giờ ngày 10-2, kéo dài trong 15 phút. Ở các điểm bắn, thành phố dùng 2.000 quả pháo tầm cao, 120 giàn tầm thấp. Phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật không nhạc nền và sử dụng hệ thống bắn FireOne và hệ thống bán tự động bắn pháo hoa L100S.

XUÂN QUỲNH