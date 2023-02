Lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh karaoke

Tại cuộc họp, sau khi đại diện các sở, ban ngành chức năng của thành phố có ý kiến đóng góp về giải pháp tháo gỡ các rào cản trong kinh doanh, liên quan đến các vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại cơ sở kinh doanh karaoke, ông Lê Hồng Sơn giao Sở VH-TT chủ trì, khẩn trương tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành thông báo về việc chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho các cơ sở kinh doanh karaoke theo đúng quy định của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19-6-2019 của Chính phủ.

Văn phòng UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp Công an TP Hà Nội và các sở, ngành tham mưu UBND TP có văn bản kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Công an về giải pháp, cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động kinh doanh karaoke, đặc biệt quan tâm các cơ sở kinh doanh karaoke đã đưa vào hoạt động từ trước khi QCVN 06:2022/BXD có hiệu lực, đang trong diện chấp hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, thông báo yêu cầu dừng hoạt động.

Công an TP Hà Nội căn cứ các nội dung tồn tại, vi phạm về PCCC của các cơ sở để rà soát, phân nhóm, đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể cho từng nhóm, qua đó, tổ chức hội nghị, gặp gỡ để hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố tổ chức khắc phục, đáp ứng các yêu cầu về PCCC.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc toàn diện về các lĩnh vực văn hóa, an ninh trật tự, PCCC cho hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý.

Gần đây, hàng trăm chủ quán karaoke ở Hà Nội đồng loạt ký vào đơn kiến nghị gửi các cấp chính quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở kinh doanh ngành nghề này sau khi bị tạm dừng hoạt động. Tại đơn kiến nghị tập thể, các chủ quán, chủ đầu tư ngành dịch vụ này cho rằng, hơn 3 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như chấp hành kiểm tra về an toàn PCCC nên đã phải hoạt động cầm chừng hoặc tạm dừng hoạt động. Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ, công ăn việc làm của hàng nghìn người. Đặc biệt, nhiều cơ sở có nguy cơ phá sản do đã đầu tư rất nhiều nhưng phần lớn thời gian phải đóng cửa.