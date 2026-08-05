Triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Thái Lan

Chiều 5-8, tại Hà Nội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram chiều 5-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm, chiều 5-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam và nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đã thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị, gắn bó và tin cậy giữa hai nước, là hình mẫu tiêu biểu cho hợp tác hữu nghị, thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng chung trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram phát biểu tại hội đàm, chiều 5-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước và bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam với Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan; mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nghị sĩ trẻ, nhóm nữ nghị sĩ và cơ quan tham mưu của Quốc hội hai nước trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường vai trò của Quốc hội trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, giám sát việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2026-2031; thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược "Ba kết nối", góp phần tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và địa phương giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram. Ảnh: QUANG PHÚC

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và các diễn đàn nghị viện đa phương; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác trong các cơ chế Tiểu vùng Mê Kông.

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