Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh TPHCM

Tối 28-1 (nhằm 29 tháng Chạp Âm lịch), đoàn cán bộ Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM năm 2024.

Đoàn cán bộ Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chụp hình cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Ngô Minh Châu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM...

Dịp này, có 20 sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM cũng tham dự.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đón đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm, chúc tết ngay thời khắc giao thừa, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM báo cáo về một số kết quả hoạt động của đơn vị. Trong đó, năm 2024, lực lượng vũ trang thành phố đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trên lĩnh vực công tác. Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, năm 2024 Lực lượng vũ trang TPHCM vinh dự khi lần thứ 3 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt đoàn lãnh đạo TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố. Đồng chí chúc lực lượng vũ trang thành phố luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gặt hái nhiều thắng lợi mới.

Trước thời khắc giao thừa, nhìn lại năm 2024, thành phố đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. TPHCM đã vượt khó, kiến tạo nền tảng cơ bản, nhưng động lực mạnh mẽ quan trọng để tăng tốc, bứt phá, tự tin bước vào năm 2025, bước vào nhiệm kỳ mới, kỷ nguyên mới. Kết quả đó có sự đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang TPHCM.

Đồng chí Phan Văn Mãi chúc mừng Lực lượng Vũ trang TPHCM đã được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba. Đây là vinh dự, là động lực quan trọng để lực lượng vũ trang thành phố cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới.

Năm 2025, Thành phố phải bứt phá để hoàn thành nhiệm vụ của năm, của nhiệm kỳ, đồng chí yêu cầu mỗi ngành, mỗi lĩnh vực phải chuẩn bị kỹ lưỡng nền tảng, động lực để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy thành phố rất cần sự tiên phong, vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng vũ trang cả trong hành động, trong nhận thức và quyết tâm chính trị. Đồng chí mong mỏi lực lượng vũ trang TPHCM là lực lượng đầu tiên ủng hộ, triển khai các chủ trương của Trung ương, TPHCM - là đội hình đi đầu trong đội hình tiên phong tiến vào kỷ nguyên mới.

“Lực lượng vũ trang TPHCM đã tiên phong thời gian qua thì càng tiên phong hơn nữa; đã đoàn kết, hành động mạnh mẽ thì đoàn kết hơn nữa, hành động mạnh mẽ hơn nữa để cùng thành phố thực hiện thắng lợi, đạt kết quả cao nhất trong 2025”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi kỳ vọng.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng yêu cầu lực lượng vũ trang TPHCM tiếp tục tập trung rà soát để hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ; chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ quân sự chu đáo nhất, với các xác lập về chỉ tiêu và nhiệm vụ cao nhất, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, phối hợp lực lượng vũ trang và hệ thống chính trị làm tốt công tác dự báo, công tác tham mưu, công tác quân sự quốc phòng địa phương. Trong đó cùng tham gia thực hiện các nội dung quan trọng thực hiện hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng các lực lượng vũ trang khác đảm bảo tuyệt đối về quốc phòng an ninh, an toàn chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí cũng lưu ý Đảng ủy - Bộ Tư lệnh TPHCM và lãnh đạo các đơn vị phân công rà soát sự chuẩn bị, các điều kiện để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong và ngay sau tết.

Trước thời khắc giao thừa, thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và hệ thống chính trị cùng nhân dân thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM chúc đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố cùng các chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố cùng gia đình đón tết Ất Tỵ vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2025.

THU HƯỜNG