Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết tại các cơ sở cai nghiện ma túy

Ngày 9-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, học viên Cơ sở cai nghiện ma túy thanh thiếu niên 2; Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân; Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy thanh thiếu niên 2 (huyện Củ Chi) và Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân (huyện Hóc Môn), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy biểu dương kết quả hoạt động và những nỗ lực đạt được của 2 đơn vị trong năm qua.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ niềm vui khi thấy không khí hăng say lao động; cán bộ, nhân viên, người lao động, học viên... vui tươi chuẩn bị đón chào Tết Ất Tỵ 2025. Các điều kiện về nơi ăn ở, sinh hoạt sạch sẽ; đảm bảo các khu vực cho học viên tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tinh thần làm việc, chấp hành kỷ luật, nội quy của các học viên thực hiện tốt.

Để có được kết quả trên là sự đóng góp, cống hiến, không quản ngại khó khăn vất vả của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ, người lao động, học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy thanh thiếu niên 2 và Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng lưu ý trong dịp tết, 2 đơn vị cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh, trật tự, không để xảy ra xung đột, không có tình huống phát sinh, để học viên vui xuân an toàn.

Tiếp đó, đoàn tới thăm và chúc tết tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu (quận Bình Thạnh). Tại đây, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong công tác chăm sóc người nghiện ma túy suốt thời gian qua, góp phần đảm bảo bình yên trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn cơ sở tiếp tục gắn kết, phối hợp, tham gia tốt các hoạt động với chính quyền địa phương, làm tốt công tác chăm lo tết cho cán bộ, viên chức tại cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời chúc cán bộ, học viên các cơ sở năm mới an khang, hạnh phúc và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

CHÍ THẠCH