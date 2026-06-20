Lãnh đạo TPHCM thăm thanh niên tình nguyện “Mùa hè số”

Ngày 20-6, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đến thăm các đội hình “Mùa hè số” đang hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số trên địa bàn xã Đất Đỏ và phường Bà Rịa.

Tại các điểm hoạt động, đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng các ứng dụng số như Công dân số TPHCM, VNeID mức độ 2, SOS An ninh trật tự, eTax Mobile; hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thông tin và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Đặng Minh Thông tặng quà đội hình “Mùa hè số” hỗ trợ người dân tại chợ Long Tân (xã Đất Đỏ)

Nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, được các tình nguyện viên hướng dẫn trực tiếp thao tác trên điện thoại sử dụng các tiện ích số phục vụ đời sống hằng ngày.

Đội hình "Mùa hè số" Trường Đại học Văn hóa TPHCM hỗ trợ các tiểu thương tại chợ Long Tân

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông thăm hỏi, động viên các chiến sĩ tình nguyện đang thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng ghi nhận tinh thần xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn các đội hình tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn để người dân sử dụng hiệu quả các ứng dụng số, nâng cao kỹ năng số và từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ số trong đời sống.

Đồng chí Đặng Minh Thông tặng quà đội hình “Mùa hè số” tại ấp Tân Hòa (xã Đất Đỏ)

Đồng chí Đặng Minh Thông lưu ý các tình nguyện viên tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin cá nhân khi sử dụng các nền tảng số.

Đội hình tình nguyện “Mùa hè số” nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số tại địa phương.

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TRÚC GIANG