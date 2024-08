Lãnh đạo Xuyên Việt Oil "giấu" hàng trăm tỷ đồng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu bằng cách nào?

Trong số 15 bị can bị đề nghị truy tố liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc) bị cáo buộc "ỉm" hàng trăm tỷ đồng tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG).

Như Báo SGGP đã thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án trên.

Trong số này, Mai Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1979, Giám đốc) và bị can Nguyễn Thị Như Phương (sinh năm 1992, Phó Giám đốc, phụ trách tài chính) cùng hàng loạt nhân viên bị cáo buộc phạm nhiều tội danh. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8-2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu trên thực tế của Công ty Xuyên Việt Oil.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (áo xanh, bìa trái)

Kết luận điều tra nêu, năm 2016, Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, bị can Hạnh và đồng phạm đã lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và quản lý, sử dụng tiền quỹ tại công ty để trục lợi.

Theo đó, bị can Hạnh đã làm trái các quy định của pháp luật, không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện trích lập Quỹ BOG theo quy định của Bộ Công thương, mà chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng.

Kết luận điều tra cáo buộc, bị can Hạnh đã dùng tiền của quỹ để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân; đồng thời chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TPHCM...) nên số dư Quỹ BOG không đúng theo quy định.

Từ tháng 10-2016 đến 6-2023, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính và Bộ Công thương, bị can Mai Thị Hồng Hạnh chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG.

Tiếp đó, bị can Hạnh chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương và một số cá nhân được Hạnh bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc thay mặt Hạnh ký báo cáo, nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu có trong các báo cáo. Tổng cộng, Hạnh và đồng phạm đã gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền hơn 219 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10-2021 đến 7-2022, Công ty Xuyên Việt Oil không nộp thuế bảo vệ môi trường đúng thời hạn (quá hạn 90 ngày) và còn nợ tổng cộng hơn 1.244 tỷ đồng (chưa tính lãi phạt chậm nộp) cho ngân sách nhà nước.

Cũng trong khoảng thời gian trên, dù đã thu hộ cho Nhà nước số tiền hơn 1.244 tỷ đồng, nhưng bị can Mai Thị Hồng Hạnh không thực hiện và không chỉ đạo nhân viên nộp khoản này vào ngân sách. Bị can Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân của Hạnh, với tổng số tiền hơn 12.600 tỷ đồng để sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 10-2021 đến ngày 21-2-2023, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã rút tổng cộng trên 1.900 tỷ đồng từ các tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil. Hiện, trong 17 tài khoản của bị can Hạnh và 19 tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và trên 244 USD.

Từ những căn cứ nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra xác định, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã gây thất thoát số tiền thu ngân sách nhà nước hơn 1.244 tỷ đồng.

Hiện tại, bị can Hạnh và đồng phạm vẫn chưa khắc phục toàn bộ số tiền đã gây thất thoát này.

Ngoài những sai phạm này, kết quả điều tra còn làm rõ, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh còn đưa hối lộ cho 8 bị can tổng cộng hơn 1,3 triệu USD và 900 triệu đồng. Tuy vậy, bị can Hạnh chỉ đưa hối lộ thành công trên thực tế hơn 1,2 triệu USD và 900 triệu đồng.

ĐỖ TRUNG