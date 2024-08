Túi quà biếu cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải chứa 50.000 USD

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan, trong đó có Bộ Công thương. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi “Nhận hối lộ” của cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và các bị can tại Bộ Công thương.