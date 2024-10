Lật mặt 7, Công tử Bạc Liêu đến LHP quốc tế Busan

Theo Skyline Media, đơn vị đại diện cho các phim Việt tham gia ACFM 2024, sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 5 đến 8-10. Trong đó, Skyline Media sẽ có mặt tại gian hàng trực tuyến và trực tiếp (Booth D4 tại Trung tâm triển lãm 2, BEXCO, Busan, Hàn Quốc) để giới thiệu đến hơn 2000 khách hàng quốc tế từ trên 50 quốc gia những tựa phim Việt mới đình đám.

Lật mặt 7 là một trong số các phim Việt tham gia chợ phim trong khuôn khổ LHP quốc tế Busan 2024

Đó là Cô dâu hào môn - phim hài mới nhất từ bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất Vũ Ngọc Đãng và Will Vũ. Domino: lối thoát cuối cùng - phim điện ảnh hành động hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam, với sự tham gia của Thuận Nguyễn. Công tử Bạc Liêu - bộ phim dựa trên những giai thoại nổi tiếng về chàng công tử đệ nhất chơi ngông xứ Nam Kỳ từ đạo diễn Lý Minh Thắng.

Nhà gia tiên - bộ phim tiếp theo của Huỳnh Lập sau loạt thành công của thương hiệu phim Ai chết giơ tay; Cô dâu ma - dự án điện ảnh kinh dị hợp tác Việt Nam - Thái Lan từ đạo diễn Lee Thongkham và nhà sản xuất Hằng Trịnh; Linh miêu - phim tiếp theo từ đạo diễn Lưu Thành Luân và nhà sản xuất Võ Thanh Hòa sau thành công của Top 2 phim kinh dị Việt có doanh thu cao nhất Quỷ cẩu; Đèn âm hồn - phim kinh dị đậm chất Việt lấy cảm hứng từ truyện “Người con gái Nam Xương” của đạo diễn Hoàng Nam và Cám - dị bản kinh dị “Tấm Cám” từ bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân đang "gây bão" phòng vé Việt thời gian qua.

Đồng thời Skyline Media cũng mang kho nội dung với hơn 85 tựa phim Đông Nam Á, trong đó có nhiều phim Việt mới: Mùa hè đẹp nhất, Án mạng lầu 4, Quý cô thừa kế 2... đến chợ phim.

Một số tựa phim Việt mới do Skyline Media mang đến Busan năm nay

Cũng có mặt tại ACFM năm nay, V Pictures - công ty con của CJ CGV sẽ mang đến một số tựa phim Việt nổi bật mới phát hành ở thị trường trong nước là Lật mặt 7: Một điều ước và Ma da.

Hoạt động bán hàng quốc tế của V Pictures nhằm chào bán những bộ phim đơn vị này đã tham gia đầu tư hoặc mua lại từ các bên thứ 3. Danh sách các phim tham gia LHP Busan năm nay do V Pictures đại diện còn có một số phim đang được sản xuất như: Dưới đáy hồ (đạo diễn Trần Hữu Tấn), The corpse (Nhất Trung), The lady in red (Jack Carryon) và The blindfolded soul (Hàm Trần).

Danh sách phim cũng bao gồm phim hoạt hình 3D The Cricket & The Muddy Adventure (Nguyễn Mai Phương), 9 Hours In Firestorm (Nguyễn Quang Dũng) và Letter To Heaven (Lý Minh Thắng).

Mưa trên cánh bướm là phim Việt duy nhất tham gia hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á

Theo ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung của CJ CGV Việt Nam: "Là một công ty có chức năng đầu tư, sản xuất, phân phối và vận hành rạp chiếu phim, chúng tôi coi việc tham gia vào hoạt động bán phim quốc tế là một lợi thế. Điều này tạo ra một vòng tròn hoàn chỉnh bằng cách tích hợp yếu tố cuối cùng của chuỗi giá trị phim – phân phối toàn cầu – vào hoạt động kinh doanh của chúng tôi”.

Ông Hải cũng chỉ ra nhu cầu ngày càng tăng của thế giới đối với điện ảnh châu Á, được thúc đẩy bởi sự thành công của các bộ phim từ: Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

"Phim Việt Nam, với những câu chuyện văn hóa độc đáo, có thể phù hợp với xu hướng này. Đây là thời điểm lý tưởng để CGV và V Pictures đóng vai trò là cửa ngõ cho các bộ phim địa phương tiếp cận khán giả quốc tế, mở ra các nguồn doanh thu mới và nâng cao khả năng hiển thị toàn cầu của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam", ông Hải cho biết thêm.

Ngoài tham gia chợ phim, năm nay, tại LHP Busan cũng có một đại diện phim Việt được giới thiệu tại hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á (A Window on Asian Cinema). Đó là tác phẩm Mưa trên cánh bướm của nữ đạo diễn Dương Diệu Linh. Theo kế hoạch, phim sẽ có 3 buổi chiếu vào các ngày 4, 5 và 10-10.

LHP quốc tế Busan là 1 trong những LHP hàng đầu khu vực và trên thế giới. Năm nay, sự kiện quy tụ 279 phim, trong đó có 224 phim đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh giải chính thức.

LHP quốc tế Busan diễn ra từ ngày 2 đến 11-10.

HẢI DUY