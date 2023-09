"Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú" lọt đề cử tại LHP quốc tế Busan

Asia Contents Awards & Global OTT Awards (ACA & Global OTT Awards) là giải thưởng dành cho các nội dung xuất sắc của châu Á, đồng thời là giải thưởng cho nền tảng OTT toàn cầu, với sự tham gia tranh tài của những tác phẩm lớn và các hãng sản xuất, các nền tảng hàng đầu thế giới như: Netflix, Disney+, Paramount+ (Mỹ), Tencent (Trung Quốc), Dragon Studio, TVing (Hàn Quốc)...

Do đó, việc được chọn lựa trong danh sách đề cử là vinh dự lớn cho một chương trình thực tế được sáng tạo và thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam như Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú.

Tranh tài trong hạng mục Best Reality & Variety còn có các chương trình gây tiếng vang và sự yêu mến của khán giả như: Physical: 100 (Netflix), SNL Korea Season 3&4 (Coupang Play), OUR GAME: LG TWINS (LG U+ / STUDIO X+U), One at Heart, Jessica Soho: Wounds of Woes (GMA Network - Philippines), Food Chronicle (Tving - Hàn Quốc), Bloody Game 2 (Content Wavve - Hàn Quốc).

Let’s Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú là chương trình truyền hình thực tế với định dạng mới, quy tụ những nhà sáng tạo nội dung trẻ đến từ các quốc gia châu Á khác nhau. Tại đây, họ sẽ có cơ hội khám phá những thành phố xinh đẹp của Việt Nam và chinh phục các giới hạn của bản thân thông qua các thử thách chương trình đưa ra.

Chương trình cũng đã gặt hái những thành tựu nhất định như: Top 1 trên ứng dụng DANET và Top 7 trên NETFLIX châu Á, với hơn 40 triệu lượt xem sau 10 tập phát sóng. Cạnh đó, chương trình đã nhận được hơn 20 triệu lượt xem và hơn 60 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.